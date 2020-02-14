Интенсивные переговоры о вступлении Узбекистана в ЕАЭС только начались – Неъматов

По словам дипломата, большая группа во главе с заместителем министра инвестиций и внешней торговли в настоящее время работает по вопросу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Узбекистан ведет переговоры о вступлении в Евразийский экономический союз и Всемирную торговую организацию. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Ильхом Неъматов на пресс-конференции, где журналистам озвучили планы на нынешний год. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.

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"С момента обретения независимости Узбекистан вступил в более чем 120 международных организаций. Конечно, в каждой из них республика заинтересована по-своему. И прежде чем мы присоединились к той или иной структуре, мы тщательно изучили все плюсы и минусы. Мы вступаем в международные объединения исходя из наших интересов," - отметил дипломат.

По словам Неъматова, большая группа во главе с заместителем министра инвестиций и внешней торговли в настоящее время работает по вопросу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО.

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"Интенсивные переговоры только начались. Мы в первую очередь будем защищать интересы Узбекистана и станем членом только после того, как мы придем к соглашению", - добавил первый заместитель министра.