20:00 26 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск

Узбекистан и Казахстан подписали соглашения о партнерстве на $500 млн

Сайт премьер-министра Казахстана
Политика
Получить короткую ссылку
28 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200226/13545992/Uzbekistan-i-Kazakhstan-podpisali-soglasheniya-o-partnerstve-na-500-mln.html

В рамках форума межрегионального сотрудничества двух республик были достигнуты договоренности в машиностроении, сельскохозяйственной, финансово-банковской, промышленной, инфраструктурной, фармацевтической и других сферах.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился в Ургенче со своим казахским коллегой Аскаром Маминым, который приехал в Узбекистан для участия во II Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. О результатах переговоров сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.

Казахстан поставит в Узбекистан автомобили почти на $12 млн >>

Глава правительства Казахстана подчеркнул, что достигнутые договоренности по дальнейшему увеличению двустороннего товарооборота ставят перед государствами новые задачи: необходимо реализовывать имеющиеся совместные проекты и, вместе с тем, продолжать поиск новых точек соприкосновения.

Сайт премьер министра Қазахстана
II Форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана

Стороны обсудили возможности дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, текстильной, машиностроительной, туристической, экологической сферах, а также в области финансовых технологий и межрегионального сотрудничества.

КАЗГЮУ
КАЗГЮУ
Один из лучших вузов Казахстана выделил узбекским школьникам гранты

Премьер-министры двух республик приняли участие в итоговом заседании II Форума межрегионального сотрудничества РК и РУ. Главной темой дискуссии было сотрудничество регионального бизнеса в сферах агропромышленной кооперации, промышленности и туризма. В числе участников встречи - более 300 человек – представители государственных органов, главы регионов, а также бизнесмены двух стран.

Была выдвинута инициатива создать узбекско-казахский кластер легкой промышленности на базе СЭЗ "Оңтүстік" в Шымкенте. Говорили также об открытии совместного туристического маршрута по туристским объектам Туркестанской, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей. Шла речь и о совместном развитии оптово-распределительных и агро-логистических центров.

Особый акцент Мамин сделал на потенциале сотрудничества в транзитно-транспортной и логистической сферах.

"Узбекистан для Казахстана - это выход на Южную Азию, а для Узбекистана наша территория - это доступ на рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, Кавказа и Европы," — сказал Аскар Мамин, подчеркивая необходимость активизации совместных усилий по формированию инфраструктуры коридора "Север-Юг", а также развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

По итогам форума подписаны 52 документа о развитии экономического сотрудничества, в том числе межведомственные, межрегиональные и коммерческие соглашения в машиностроении, сельскохозяйственной, финансово-банковской, промышленной, инфраструктурной, фармацевтической и других сферах на общую сумму около $500 млн.

Папка с документами
Sputnik / Алексей Витвицкий
Узбекистан и Казахстан готовят итоговые документы по демаркации границы

В рамках форума прошли встречи в формате B2B (business-to-business), была также организована выставка презентаций производственных и инвестиционных возможностей.

Напомним, накануне глава казахского правительства встретился с Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили перспективы расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, аграрной отраслях, сфере образования, культуры и других приоритетных направлениях.

По итогам встречи договорились подготовить "дорожную карту" по формированию новой экономической повестки узбекско-казахстанского полномасштабного партнерства.

Теги:
Ургенч, сотрудничество, Форум, Узбекистан, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана прошли занятия по повышению квалификации
"Горная стража": узбекские военные на зимних учебных курсах - фотолента
Грузинские журналистки напали на Сергея Лаврова в Женеве
"Вы больные, девочки!": Лавров осадил напавших на него журналисток из Грузии
Обучение узбекских студентов в РФ и филиалах российских вузов
Российское образование для Узбекистана и стран СНГ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться