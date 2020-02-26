Узбекистан и Казахстан подписали соглашения о партнерстве на $500 млн

В рамках форума межрегионального сотрудничества двух республик были достигнуты договоренности в машиностроении, сельскохозяйственной, финансово-банковской, промышленной, инфраструктурной, фармацевтической и других сферах.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился в Ургенче со своим казахским коллегой Аскаром Маминым, который приехал в Узбекистан для участия во II Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. О результатах переговоров сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.

Казахстан поставит в Узбекистан автомобили почти на $12 млн >>

Глава правительства Казахстана подчеркнул, что достигнутые договоренности по дальнейшему увеличению двустороннего товарооборота ставят перед государствами новые задачи: необходимо реализовывать имеющиеся совместные проекты и, вместе с тем, продолжать поиск новых точек соприкосновения.

Сайт премьер министра Қазахстана II Форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана

Стороны обсудили возможности дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, текстильной, машиностроительной, туристической, экологической сферах, а также в области финансовых технологий и межрегионального сотрудничества.

Премьер-министры двух республик приняли участие в итоговом заседании II Форума межрегионального сотрудничества РК и РУ. Главной темой дискуссии было сотрудничество регионального бизнеса в сферах агропромышленной кооперации, промышленности и туризма. В числе участников встречи - более 300 человек – представители государственных органов, главы регионов, а также бизнесмены двух стран.

Была выдвинута инициатива создать узбекско-казахский кластер легкой промышленности на базе СЭЗ "Оңтүстік" в Шымкенте. Говорили также об открытии совместного туристического маршрута по туристским объектам Туркестанской, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей. Шла речь и о совместном развитии оптово-распределительных и агро-логистических центров.

Особый акцент Мамин сделал на потенциале сотрудничества в транзитно-транспортной и логистической сферах.

"Узбекистан для Казахстана - это выход на Южную Азию, а для Узбекистана наша территория - это доступ на рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, Кавказа и Европы," — сказал Аскар Мамин, подчеркивая необходимость активизации совместных усилий по формированию инфраструктуры коридора "Север-Юг", а также развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

По итогам форума подписаны 52 документа о развитии экономического сотрудничества, в том числе межведомственные, межрегиональные и коммерческие соглашения в машиностроении, сельскохозяйственной, финансово-банковской, промышленной, инфраструктурной, фармацевтической и других сферах на общую сумму около $500 млн.

В рамках форума прошли встречи в формате B2B (business-to-business), была также организована выставка презентаций производственных и инвестиционных возможностей.

Напомним, накануне глава казахского правительства встретился с Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили перспективы расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, аграрной отраслях, сфере образования, культуры и других приоритетных направлениях.

По итогам встречи договорились подготовить "дорожную карту" по формированию новой экономической повестки узбекско-казахстанского полномасштабного партнерства.