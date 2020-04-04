19:00 04 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте

Сенаторы Узбекистана сдали тест на COVID-19

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (272)
307 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200404/13851919/Senatory-Uzbekistana-sdali-test-na-COVID-19.html

По данным СМИ, члены Сената Олий Мажлиса сами изъявили желание пройти тест на коронавирус.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Сенаторы Узбекистана, в том числе спикер верхней палаты страны Танзила Нарбаева, прошли тестирование на новый коронавирус COVID-19, инфекции у них не обнаружено. Об этом сообщили в оперштабе при Кабмине республики.

"Председатель Сената Танзила Нарбаева прошла тестирование на коронавирус. Тестирование прошли и сенаторы, и сотрудники Сената. В Сенате коронавирус не был обнаружен", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

По данным РИА Новости, инициатива о тестировании на COVID-19 исходила от самих сенаторов.

На минувшей неделе Сенат Олий Мажлиса провел пленарное заседание в режиме видеоконференции из-за угрозы распространения COVID-19. В одном из залов заседаний верхней палаты собирались Танзила Нарбаева, ее заместители, а также руководители ряда комитетов Сената. Остальные сенаторы работали в удаленном доступе.

Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев: "Мы должны действовать как единый кулак"
Напомним, первый в Узбекистане случай заражения выявили в середине марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В субботу число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 241. За все время два пациента скончались, 25 выздоровели.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более одного миллиона человек, свыше 50 тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (272)
Теги:
Танзила Нарбаева, Эпидемия, пандемия, коронавирус, Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
Безопасная помощь: как организована работа волонтеров в Ташкенте — фото
Трамп о российской помощи США: Красивый жест Путина
"Очень красивый жест Путина": Трамп оценил медицинскую помощь из России
Разрешительные стикеры на авто во время карантина
Берегись на карантине: как получить стикер на авто во время эпидемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться