Сенаторы Узбекистана сдали тест на COVID-19

По данным СМИ, члены Сената Олий Мажлиса сами изъявили желание пройти тест на коронавирус.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Сенаторы Узбекистана, в том числе спикер верхней палаты страны Танзила Нарбаева, прошли тестирование на новый коронавирус COVID-19, инфекции у них не обнаружено. Об этом сообщили в оперштабе при Кабмине республики.

"Председатель Сената Танзила Нарбаева прошла тестирование на коронавирус. Тестирование прошли и сенаторы, и сотрудники Сената. В Сенате коронавирус не был обнаружен", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

По данным РИА Новости, инициатива о тестировании на COVID-19 исходила от самих сенаторов.

На минувшей неделе Сенат Олий Мажлиса провел пленарное заседание в режиме видеоконференции из-за угрозы распространения COVID-19. В одном из залов заседаний верхней палаты собирались Танзила Нарбаева, ее заместители, а также руководители ряда комитетов Сената. Остальные сенаторы работали в удаленном доступе.

Напомним, первый в Узбекистане случай заражения выявили в середине марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В субботу число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 241 . За все время два пациента скончались, 25 выздоровели.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более одного миллиона человек, свыше 50 тысяч скончались.