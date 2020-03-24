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Заседание Сената пройдет в режиме видеоконференцсвязи

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Политика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (118)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200324/13747087/Zasedanie-Senata-proydet-v-rezhime-videokonferentssvyazi.html

Эти меры профилактические, они предприняты для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в стране.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан начнет работу 24 марта 2020 года в 15.00 в Ташкенте в зале заседаний Сената Олий Мажлиса, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Мероприятия по предотвращению распространения коронавируса
REUTERS/Ronen Zvulun
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В столице введен запрет на массовые мероприятия и поэтому в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения заболевания коронавируса, а также в связи с приостановлением с 24 марта 2020 года въезда и выезда из города Ташкент пленарное заседание проводится в форме видеоконференцсвязи.

По последним данным, в Узбекистане 49 заболевших коронавирусом, более 12,7 тысячи человек находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

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С сегодняшнего дня Ташкент закрыт для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога). Въезд в столицу разрешен только лицам, имеющим местную регистрацию, а также транспортным средствам, перевозящим важные грузы.

© AP Photo / Andy Wong
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Движение общественного транспорта также прекращено в Бухаре и Самаркандской области. 

Со вчерашнего дня по всей республике запрещено передвижение без средств индивидуальной защиты (масок).

С 6.00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов).

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (118)
Теги:
Ташкент, видеоконференцсвязь, Сенат Республики Узбекистан, Карантин, коронавирус



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