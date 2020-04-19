Глава Казахстана утвердил закон о защите трудовых мигрантов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ратифицирующий соглашение с Узбекистаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами двух стран.
Об этом сообщается на официальном сайте главы Казахстана.
Документ призван урегулировать миграционные потоки и предотвратить незаконную трудовую деятельность на территории обеих республик.
Что предусматривает данное соглашение?
Подписанное соглашение защищает права трудовых мигрантов.
В частности, они смогут получить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
Также трудовые мигранты получат право на возмещение ущерба в случае получения увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей.
Еще одно важное положение: документ закрепляет процедуру признания документов об образовании, в случае, если трудовой мигрант намерен работать в педагогической, медицинской или фармацевтической сфере, имея при этом соответствующее образование, полученное у себя на родине.
Соглашение также предусматривает пенсионное и социальное обеспечение.
Это не единственное соглашение, заключенное между двумя республиками.
Ранее глава Токаев подписал ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.
Планируется, что стороны будут сотрудничать в форме подготовки и повышения квалификации сотрудников компетентных органов, занимающихся вопросами миграции, научных исследований, а также организации совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.