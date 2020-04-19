Глава Казахстана утвердил закон о защите трудовых мигрантов из Узбекистана

Трудовым мигрантам будет гарантировано получение гарантированного объема медпомощи и возмещение ущерба в случае получения увечья.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ратифицирующий соглашение с Узбекистаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами двух стран.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Казахстана.

Документ призван урегулировать миграционные потоки и предотвратить незаконную трудовую деятельность на территории обеих республик.

Что предусматривает данное соглашение?

Подписанное соглашение защищает права трудовых мигрантов.

В частности, они смогут получить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

Также трудовые мигранты получат право на возмещение ущерба в случае получения увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей.

Еще одно важное положение: документ закрепляет процедуру признания документов об образовании, в случае, если трудовой мигрант намерен работать в педагогической, медицинской или фармацевтической сфере, имея при этом соответствующее образование, полученное у себя на родине.

Соглашение также предусматривает пенсионное и социальное обеспечение.

Это не единственное соглашение, заключенное между двумя республиками.

Ранее глава Токаев подписал ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Планируется, что стороны будут сотрудничать в форме подготовки и повышения квалификации сотрудников компетентных органов, занимающихся вопросами миграции, научных исследований, а также организации совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.