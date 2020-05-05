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Состоялись переговоры со спецпосланником ЕС по Афганистану

© Flickr / Giampaolo Squarcina
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200505/14059143/Sostoyalis-peregovory-so-spetsposlannikom-ES-po-Afganistanu.html

Принимая во внимание важность мирного разрешения афганской проблемы, стороны отметили необходимость консолидации усилий стран региона в этом направлении.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Специального представителя президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллы Иргашева со Специальным посланником Европейского союза по Афганистану Роландом Кобия, сообщили в пресс-службе МИДа.

Беженцы из провинции Газни в Афганистане
© Sputnik / Сайед Али
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Состоялся обстоятельный обмен мнениями по нынешней ситуации в Афганистане, усилиям международного сообщества по скорейшему запуску мирных внутриафганских переговоров, а также оказанию содействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса.

Принимая во внимание важность мирного разрешения афганской проблемы, стороны отметили необходимость консолидации усилий стран региона в этом направлении.

Главы МИД Узбекистана и Афганистана провели телефонный разговор >>

Напомним, в начале апреля лидеры Афганистана договорились о формировании инклюзивной переговорной команды, как решающего шага на пути к мирному урегулированию внутриполитического кризиса в стране.

По данным СМИ, президент Афганистана Ашраф Гани и его политический конкурент Абдулла Абдулла достигли договоренности по вопросу о формировании единой делегации на переговорах с движением "Талибан"*, которые изначально были запланированы на 10 марта, но не состоялись. Новая дата межафганской встречи пока не определена.

Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, Афганистан, ЕС



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