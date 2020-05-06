Сенат Олий Мажлиса 11 мая рассмотрит вопрос сотрудничества с ЕАЭС

В конце апреля Законодательная палата парламента республики большинством голосов одобрила участие страны в союзе в статусе наблюдателя.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Очередной пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана пройдет 11 мая в режиме видеоконференции, на нем будет рассмотрен вопрос сотрудничества страны с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщили в информационной службе верхней палаты парламента.

"Принято решение о созыве четвертого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 11 мая. Пленарное заседание пройдет в режиме видеоконференции", — говорится в публикации. Всего в повестку заседания включены 20 вопросов, в том числе будут рассмотрены десять законов.

Сенаторы, в частности, уделят внимание вопросу о сотрудничестве Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.

В июне 2019-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В январе этого года глава республики заявил, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.