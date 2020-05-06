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Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте

Сенат Олий Мажлиса 11 мая рассмотрит вопрос сотрудничества с ЕАЭС

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (46)
118310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200506/14066109/Senat-Uzbekistana-11-maya-rassmotrit-vopros-sotrudnichestva-s-EAES.html

В конце апреля Законодательная палата парламента республики большинством голосов одобрила участие страны в союзе в статусе наблюдателя.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Очередной пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана пройдет 11 мая в режиме видеоконференции, на нем будет рассмотрен вопрос сотрудничества страны с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщили в информационной службе верхней палаты парламента.

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"Принято решение о созыве четвертого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 11 мая. Пленарное заседание пройдет в режиме видеоконференции", — говорится в публикации. Всего в повестку заседания включены 20 вопросов, в том числе будут рассмотрены десять законов.

Сенаторы, в частности, уделят внимание вопросу о сотрудничестве Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.

В июне 2019-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В январе этого года глава республики заявил, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте.

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В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля Законодательная палата парламента большинством голосов одобрила участие страны в союзе в статусе наблюдателя.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (46)
Теги:
политика, Экономика, Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, ЕАЭС, Узбекистан



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