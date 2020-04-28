Нижняя палата одобрила участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя

Из 132 парламентариев в поддержку предложения высказались 86 депутатов, "против" проголосовали 32, 14 - воздержались.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. На состоявшемся заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели вопрос вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя.

Результаты голосования по этому вопросу разместил в своем Telegram-канале заместитель спикера палаты, руководитель фракции Демократической партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров. Вопрос вступления был одобрен большинством голосов. Из 132 парламентариев в поддержку предложения высказались 86 депутатов, "против" проголосовали 32, 14 - воздержались.

Напомним, в начале марта правительство Узбекистана сообщило о намерении внести на рассмотрение обеих палат Олий Мажлиса предложение об участии Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя.

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А спустя месяц члены СДП "Адолат" проанализировали возможные результаты полноценного членства Узбекистана в Евразийском экономическом союзе и пришли к выводу, что пока статус наблюдателя для республики — наиболее приемлемый вариант.