Премьеры Узбекистана и Казахстана посетили пострадавшие районы Мактаарала

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов вместе со своим кахастанским коллегой Аскаром Маминым дали старт строительству нового микрорайона в поселке Мырзакент Туркестанской области.
Напомним: 1 мая в результате прорыва дамбы на Сардобинскогом водохранилище несколько населенных пунктов оказались затоплены. Волной смыло дороги и мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура.
В зоне подтопления оказался и Мактааральский район на юге Казахстана. Помочь соседям ликвидировать последствия наводнения были отправлены спасатели МЧС Узбекистана.
Более 200 специалистов привезли с собой необходимую технику — пожарные машины, экскаваторы, тракторы, водонасосы, грузовики и автобусы для транспортировки граждан.
Мирзиёев позвонил Токаеву в связи с ЧС на Сардобинском водохранилище >>
В зону бедствия прибыл и узбекский премьер-министр Абдулла Арипов.
"Главы Правительств осмотрели подтопленные территории Мактааральского района, а также посетили села Нурлыжол, Оргебас и Фирдоуси Жанажольского сельского округа, где ознакомились с проводимыми работами по ликвидации последствий наводнения", — сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В административном центре Мактааральского района — поселке Мырзакент — Арипов и Мамин изучили план строительства нового микрорайона и встретились с местными жителями, пострадавшими от стихии.
- Премьеры Узбекистана и Казахстана дали старт строительству нового микрорайона в Туркестанской области
- Премьеры Узбекистана и Казахстана дали старт строительству нового микрорайона в Туркестанской области
- Премьеры Узбекистана и Казахстана дали старт строительству нового микрорайона в Туркестанской области
Отмечается, что в Мырзакенте будет проведена масштабная работа по восстановлению: там построят индивидуальные жилые дома, школу, детский сад и фельдшерские пункты для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык — именно они больше всего пострадали от наводнения.
Премьер-министры также приняли участие в церемонии закладки фундамента первых жилых домов.
Строительные работы будут проводиться совместно казахстанскими и узбекскими специалистами.
Все жители пострадавших районов будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждому из них также будет выплачена денежная компенсация.
Спасти урожай и помочь соседям: замминистра о задачах после ЧП на Сардобе >>
Между тем финансовую помощь население поселков получает не только от государства, но и от представителей деловых кругов.