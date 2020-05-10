Премьеры Узбекистана и Казахстана посетили пострадавшие районы Мактаарала

Прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошел ранним утром 1 мая. Пострадали также некоторые районы Казахстана.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов вместе со своим кахастанским коллегой Аскаром Маминым дали старт строительству нового микрорайона в поселке Мырзакент Туркестанской области.

Напомним: 1 мая в результате прорыва дамбы на Сардобинскогом водохранилище несколько населенных пунктов оказались затоплены. Волной смыло дороги и мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура.

В зоне подтопления оказался и Мактааральский район на юге Казахстана. Помочь соседям ликвидировать последствия наводнения были отправлены спасатели МЧС Узбекистана.

Более 200 специалистов привезли с собой необходимую технику — пожарные машины, экскаваторы, тракторы, водонасосы, грузовики и автобусы для транспортировки граждан.

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В зону бедствия прибыл и узбекский премьер-министр Абдулла Арипов.

"Главы Правительств осмотрели подтопленные территории Мактааральского района, а также посетили села Нурлыжол, Оргебас и Фирдоуси Жанажольского сельского округа, где ознакомились с проводимыми работами по ликвидации последствий наводнения", — сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

В административном центре Мактааральского района — поселке Мырзакент — Арипов и Мамин изучили план строительства нового микрорайона и встретились с местными жителями, пострадавшими от стихии.

Премьеры Узбекистана и Казахстана дали старт строительству нового микрорайона в Туркестанской области Сайт правительства Казахстана

Премьеры Узбекистана и Казахстана дали старт строительству нового микрорайона в Туркестанской области Сайт правительства Казахстана

Премьеры Узбекистана и Казахстана дали старт строительству нового микрорайона в Туркестанской области Сайт правительства Казахстана 1 / 3 Сайт правительства Казахстана Премьеры Узбекистана и Казахстана дали старт строительству нового микрорайона в Туркестанской области

Отмечается, что в Мырзакенте будет проведена масштабная работа по восстановлению: там построят индивидуальные жилые дома, школу, детский сад и фельдшерские пункты для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык — именно они больше всего пострадали от наводнения.

Премьер-министры также приняли участие в церемонии закладки фундамента первых жилых домов.

Пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан Премьер-министр РК Аскар Мамин и премьер-министр РУ Абдулла Арипов заложили фундамент первого дома в Мактааральском районе

Строительные работы будут проводиться совместно казахстанскими и узбекскими специалистами.

Все жители пострадавших районов будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждому из них также будет выплачена денежная компенсация.

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Между тем финансовую помощь население поселков получает не только от государства, но и от представителей деловых кругов.