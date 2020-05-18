Абдул-Рашиду Дустуму присвоят звание маршала ВС Афганистана

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Генералу узбекского происхождения, бывшему вице-президенту Афганистана Абдул-Рашиду Дустуму будет присвоено звание маршала Вооруженных сил страны, об этом говорится в соглашении, которое 17 мая подписали президент Ашраф Гани и экс-премьер Абдулла Абдулла.
"Генерал Абдул-Рашид Дустум, бывший вице-президент, будет удостоен звания маршала в соответствии с указом президента", — говорится в документе, текст которого опубликован Tolo News.
Также отмечается, что Дустум будет иметь членство в Высшем совете правительства и Совете национальной безопасности.
В начале мая Абдулла Абдулла заявил, что он и Ашраф Гани "добились прогресса в переговорах и достигли предварительной договоренности по ряду принципов".
В соответствии с подписанным в воскресенье соглашением, Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, ответственного за переговоры с "Талибаном"*. Члены команды Абдуллы также будут включены в Кабмин.
Узбекистан поприветствовал политическое соглашение между Гани и Абдуллой. В МИД заверили, что РУз продолжит всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всемерную помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран мира.