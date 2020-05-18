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Рашид Дустум

Абдул-Рашиду Дустуму присвоят звание маршала ВС Афганистана

© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200518/14155952/Abdul-Rashidu-Dustumu-prisvoyat-zvanie-marshala-VS-Afganistana.html

Также Дустум будет иметь членство в Высшем совете правительства и Совете национальной безопасности.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Генералу узбекского происхождения, бывшему вице-президенту Афганистана Абдул-Рашиду Дустуму будет присвоено звание маршала Вооруженных сил страны, об этом говорится в соглашении, которое 17 мая подписали президент Ашраф Гани и экс-премьер Абдулла Абдулла.

"Генерал Абдул-Рашид Дустум, бывший вице-президент, будет удостоен звания маршала в соответствии с указом президента", — говорится в документе, текст которого опубликован Tolo News.

Также отмечается, что Дустум будет иметь членство в Высшем совете правительства и Совете национальной безопасности.

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© Sputnik / В. Киселев
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Напомним, переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Премьер-министр Абдулла Абдулла не признал своего поражения на выборах и в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.

В начале мая Абдулла Абдулла заявил, что он и Ашраф Гани "добились прогресса в переговорах и достигли предварительной договоренности по ряду принципов".

В соответствии с подписанным в воскресенье соглашением, Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, ответственного за переговоры с "Талибаном"*. Члены команды Абдуллы также будут включены в Кабмин.

Узбекистан поприветствовал политическое соглашение между Гани и Абдуллой. В МИД заверили, что РУз продолжит всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всемерную помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран мира.

Теги:
Абдул-Рашид Дустум, Афганистан, политика



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