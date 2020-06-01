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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев и Жээнбеков обсудили приграничный конфликт

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200601/14266614/Mirziev-i-Zheenbekov-obsudili-prigranichnyy-konflikt.html

Инцидент произошел 31 мая около родника Чашма Сохского района. В результате пострадали 25 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре подчеркнули важность принятия мер по недопущению повторения конфликта, произошедшего 31 мая на границе двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
МИД РУз прокомментировал конфликт на узбекско-кыргызской границе
В воскресенье на границе Кыргызстана с узбекистанским анклавом Сох произошел конфликт между местными жителями. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Миздраве КР, пострадали 25 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. В понедельник премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый вице-премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов в ходе встречи договорились совместно расследовать конфликт.

"Главы двух государств подробно рассмотрели вопросы, связанные с произошедшим накануне инцидентом на приграничном участке "Чашма", и подчеркнули важность принятия исчерпывающих мер в целях недопущения повторения подобной ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы Шавката Мирзиёева.

Лидеры двух стран также отметили плодотворные результаты состоявшихся в понедельник переговоров правительственных делегаций. Поддержано предложение о проведении очередных заседаний совместной межправительственной комиссии и Совета руководителей администраций приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана.

Ограждения на границе
© Flickr / Noborder Network
Кыргызстан и Узбекистан договорились совместно расследовать конфликт на границе
"Главы государств вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению отношений многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Узбекистаном и Кыргызстаном на благо двух братских народов", — добавили в пресс-службе главы государства.

В ходе разговора также была отмечена необходимость продолжения тесной координации и межведомственных обменов по противодействию последствиям распространения пандемии коронавируса.

Теги:
телефонный разговор, политика, Сооронбай Жээнбеков, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Узбекистан



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