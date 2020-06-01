Мирзиёев и Жээнбеков обсудили приграничный конфликт

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре подчеркнули важность принятия мер по недопущению повторения конфликта, произошедшего 31 мая на границе двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.
"Главы двух государств подробно рассмотрели вопросы, связанные с произошедшим накануне инцидентом на приграничном участке "Чашма", и подчеркнули важность принятия исчерпывающих мер в целях недопущения повторения подобной ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы Шавката Мирзиёева.
Лидеры двух стран также отметили плодотворные результаты состоявшихся в понедельник переговоров правительственных делегаций. Поддержано предложение о проведении очередных заседаний совместной межправительственной комиссии и Совета руководителей администраций приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана.
В ходе разговора также была отмечена необходимость продолжения тесной координации и межведомственных обменов по противодействию последствиям распространения пандемии коронавируса.