Узбекистан присоединился к Женевскому протоколу о запрете химического оружия

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Женевскому протоколу 1925 года о запрещении применения на войне удушливых и ядовитых газов и бактериологических средств. Текст документа обнародован на сайте газеты парламента страны "Народное слово".

на прошлой неделе Закон был принят Законодательной палатой в мае и одобрен Сенатом

"Присоединиться к протоколу о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств", — говорится в тексте документа.

Ранее в Сенате сообщали, что ратификация протокола станет важным шагом на пути укрепления равноправного участия Узбекистана в международном сообществе.

Протокол, подписанный 17 июня 1925 года в Женеве, — основной международный документ, юридически запрещающий применение химического, биологического и токсичного оружия.