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Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами для последующей утилизации

Узбекистан присоединился к Женевскому протоколу о запрете химического оружия

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200627/14426767/Uzbekistan-prisoedinilsya-k-Zhenevskomu-protokolu-o-zaprete-khimicheskogo-oruzhiya.html

Данный протокол — основной международный документ, юридически запрещающий применение химического, биологического и токсичного оружия.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении страны к Женевскому протоколу 1925 года о запрещении применения на войне удушливых и ядовитых газов и бактериологических средств. Текст документа обнародован на сайте газеты парламента страны "Народное слово".

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Закон был принят Законодательной палатой в мае и одобрен Сенатом на прошлой неделе.

"Присоединиться к протоколу о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств", — говорится в тексте документа.

Ранее в Сенате сообщали, что ратификация протокола станет важным шагом на пути укрепления равноправного участия Узбекистана в международном сообществе.

Протокол, подписанный 17 июня 1925 года в Женеве, — основной международный документ, юридически запрещающий применение химического, биологического и токсичного оружия.

Теги:
химическое оружие, безопасность, Узбекистан



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