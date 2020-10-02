16:29 02 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Мурата Камалова избрали на должность Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В Каракалпакстане избран председатель Жокаргы Кенеса

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
25310
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/02/15101225.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201002/15101486/V-Karakalpakstane-izbran-predsedatel-Zhokargy-Kenesa.html

Депутаты тайным голосованием избрали Мурата Камалова на должность председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Нукусе началась внеочередная восьмая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, сообщили в пресс-службе главы государства.

Самолет президента Узбекистана во время взлета
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев вылетел в Каракалпакстан

Заседание открыл заместитель председателя Жокаргы Кенеса Атабек Давлетов. Избран секретариат сессии и утверждена повестка дня. Образованы Совет старейшин и Счетная комиссия.

Решением Совета старейшин на должность председателя Жокаргы Кенеса выдвинута кандидатура Мурата Каллибековича Камалова.

"Я знаком с Муратом Камаловым много лет, – заявил присутствовавший на сессии Шавкат Мирзиёев. – Прежде всего это честный человек, патриот. Я видел, что где бы он ни работал, его всегда волновали заботы каракалпакского народа. Это самое главное. Уверен, что он продолжит дело отца Каллибека Камалова, покойного Мусы Ерниязова и добьется улучшения жизни людей".    

Шавкат Мирзиёев поддержал выдвинутую кандидатуру.

Улица Заводская в Ташкенте
Sputnik / Дильшода Рахматова
Именем Мусы Ерниязова назовут улицы и скверы — поручение дал президент

Депутаты тайным голосованием избрали Камалова на должность председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

Напомним, прежний председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Муса Ерниязов скончался в Нукусе 31 июля. Ему было 72 года.

Ранее у Ерниязова был выявлен коронавирус. Сообщалось, что он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теги:
президент Узбекистана, председательство, Каракалпакстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Долой стереотипы: первое дог-френдли кафе в Саудовской Аравии - фотолента
Северное сияние в Латвии
Северное сияние в прибрежном районе Латвии — волшебное видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться