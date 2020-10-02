В Каракалпакстане избран председатель Жокаргы Кенеса

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Нукусе началась внеочередная восьмая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, сообщили в пресс-службе главы государства.

Заседание открыл заместитель председателя Жокаргы Кенеса Атабек Давлетов. Избран секретариат сессии и утверждена повестка дня. Образованы Совет старейшин и Счетная комиссия.

Решением Совета старейшин на должность председателя Жокаргы Кенеса выдвинута кандидатура Мурата Каллибековича Камалова.

"Я знаком с Муратом Камаловым много лет, – заявил присутствовавший на сессии Шавкат Мирзиёев. – Прежде всего это честный человек, патриот. Я видел, что где бы он ни работал, его всегда волновали заботы каракалпакского народа. Это самое главное. Уверен, что он продолжит дело отца Каллибека Камалова, покойного Мусы Ерниязова и добьется улучшения жизни людей".

Шавкат Мирзиёев поддержал выдвинутую кандидатуру.

Депутаты тайным голосованием избрали Камалова на должность председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

Напомним, прежний председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Муса Ерниязов скончался в Нукусе 31 июля. Ему было 72 года.

Ранее у Ерниязова был выявлен коронавирус. Сообщалось, что он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.