Мишустин рассказал о подготовке визита Мирзиёева в Россию

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия и Узбекистан готовят солидную программу для предстоящего государственного визита президента РУз Шавката Мирзиёева в РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы ведем подготовку государственного визита в Россию президента Узбекистана, прорабатывается такой солидный пакет документов к подписанию. Мы также готовим насыщенную программу", — заявил Мишустин на встрече с премьер-министром РУз Абдуллой Ариповым.
Беседа состоялась в рамках поездки в Алматы на заседание Евразийского межправсовета.
Важным этапом подготовки госвизита, по словам российского политика, станет второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.
Он выразил надежду, что конкретные даты будут определены в ближайшее время.
Ранее подготовку предстоящего визита президента Узбекистана в Россию обсудили замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и посол РУз в Москве Ботиржон Асадов.
Государственный визит Шавката Мирзиёева в Россию был запланирован на 2020 год, однако его перенесли на 2021-й по причине пандемии COVID-19.