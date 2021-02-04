Мишустин рассказал о подготовке визита Мирзиёева в Россию

Государственный визит президента Узбекистана в РФ был запланирован на 2020 год, однако был перенесен на 2021-й по причине пандемии COVID-19.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россия и Узбекистан готовят солидную программу для предстоящего государственного визита президента РУз Шавката Мирзиёева в РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ведем подготовку государственного визита в Россию президента Узбекистана, прорабатывается такой солидный пакет документов к подписанию. Мы также готовим насыщенную программу", — заявил Мишустин на встрече с премьер-министром РУз Абдуллой Ариповым.

Беседа состоялась в рамках поездки в Алматы на заседание Евразийского межправсовета.

© Sputnik / Александр Астафьев Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (справа) во время встречи в Алматы

Важным этапом подготовки госвизита, по словам российского политика, станет второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.

"К сожалению, в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями мероприятие наше переносится на март-апрель... Российские и узбекистанские ведомства плотно работают над тем, чтобы все это состоялось", — добавил российский премьер.

Он выразил надежду, что конкретные даты будут определены в ближайшее время.

Ранее подготовку предстоящего визита президента Узбекистана в Россию обсудили замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и посол РУз в Москве Ботиржон Асадов.

Государственный визит Шавката Мирзиёева в Россию был запланирован на 2020 год, однако его перенесли на 2021-й по причине пандемии COVID-19.