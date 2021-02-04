Московский о биометрии для мигрантов: РФ готовится к вступлению Узбекистана в ЕАЭС

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому иностранцы, въезжающие в страну из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без виз и патентов на срок более 90 дней, будут обязаны сдавать биометрические данные и проходить медицинский контроль. В соответствии с документом, дактилоскопия не обязательна для несовершеннолетних и пожилых людей.
"В настоящее время граждане РУз работают в России на основании патентов. Если республика вступит в ЕАЭС, то порядок упростится. Условно говоря, граждане Узбекистана будут приезжать в РФ на заработки, как граждане Кыргызстана, Казахстана, Беларуси", — сказал Московский.
"Страна (Россия. — Прим. ред.) будет более готова к тому, чтобы Узбекистан и Таджикистан вошли в состав Евразийского экономического союза, но при этом работающие у нас (в РФ. — Прим. ред.) граждане (этих республик) не ушли от налогообложения и контроля соответствующих служб", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.
Сейчас отпечатки пальцев при въезде в РФ должны сдавать "патентники и визовики", напомнил Московский. При этом значительная часть трудящихся в России иностранцев в настоящее время — это граждане государств-членов ЕАЭС.
"Биометрию можно снимать даже при безвизовом режиме, тем более это касается людей, прибывающих в РФ на длительный срок. Здесь стоит вопрос о безопасности как государства, так и самих этих граждан", — сказал Московский.
Напомним, в декабре 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что это "важный и качественный шаг по укреплению связей союза с традиционными партнерами".