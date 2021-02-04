Московский о биометрии для мигрантов: РФ готовится к вступлению Узбекистана в ЕАЭС

Кабмин РФ предлагает обязать мигрантов из стран ЕАЭС сдавать биометрические данные. Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский рассуждает, с чем может быть связана эта инициатива.

Радио Московский о биометрии для мигрантов: РФ готовится к вступлению Узбекистана в ЕАЭС

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому иностранцы, въезжающие в страну из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без виз и патентов на срок более 90 дней, будут обязаны сдавать биометрические данные и проходить медицинский контроль. В соответствии с документом, дактилоскопия не обязательна для несовершеннолетних и пожилых людей.

Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский предположил, что данные меры принимаются "в преддверии возможного вхождения Узбекистана в состав ЕАЭС".

"В настоящее время граждане РУз работают в России на основании патентов. Если республика вступит в ЕАЭС, то порядок упростится. Условно говоря, граждане Узбекистана будут приезжать в РФ на заработки, как граждане Кыргызстана, Казахстана, Беларуси", — сказал Московский.

"Страна (Россия. — Прим. ред.) будет более готова к тому, чтобы Узбекистан и Таджикистан вошли в состав Евразийского экономического союза, но при этом работающие у нас (в РФ. — Прим. ред.) граждане (этих республик) не ушли от налогообложения и контроля соответствующих служб", — отметил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан .

Сейчас отпечатки пальцев при въезде в РФ должны сдавать "патентники и визовики", напомнил Московский. При этом значительная часть трудящихся в России иностранцев в настоящее время — это граждане государств-членов ЕАЭС.

"Биометрию можно снимать даже при безвизовом режиме, тем более это касается людей, прибывающих в РФ на длительный срок. Здесь стоит вопрос о безопасности как государства, так и самих этих граждан", — сказал Московский.

Напомним, в декабре 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что это "важный и качественный шаг по укреплению связей союза с традиционными партнерами".