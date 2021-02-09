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Письменный набор главы государства

Выборы президента Узбекистана пройдут в октябре — Мирзиёев подписал закон

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210209/15964979/Vybory-prezidenta-Uzbekistana-pereneseny-na-oktyabr--Mirziev-podpisal-zakon.html

Документ был принят Законодательной палатой 29 января, затем, 5 февраля, его одобрил Сенат.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, предусматривающие перенос выборов главы государства с декабря на октябрь. Документ опубликован на сайте газеты "Народное слово".

"В части второй статьи 117 Конституции Республики Узбекистан слово "декабрь" заменить словом "октябрь", — говорится в тексте закона.

Документ вступает в силу с момента опубликования в СМИ.

Флаг Узбекистана
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сенат Олий Мажлиса одобрил перенос выборов президента
В соответствии с внесенными изменениями, выборы президента Узбекистана перенесены с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября). Также на этот срок перенесены выборы в Законодательную палату, в представительные органы государственной власти областей, районов и городов.

Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в диппредставительствах, а также получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за границей.

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В конце декабря 2020-го Шавкат Мирзиёев в своем послании обеим палатам Олий Мажлиса заявил, что выборы главы государства, запланированные на 2021 год, должны продемонстрировать рост политической и правовой культуры в республике.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Четвертого декабря 2016-го в стране прошли внеочередные выборы главы государства, победу на которых одержал Мирзиёев, занимавший пост премьер-министра.

Кандидаты в президенты и депутаты парламента в Узбекистане могут выдвигаться только политическими партиями. 

Теги:
политика, Узбекистан, президент, президент Узбекистана, выборы президента



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