Выборы президента Узбекистана пройдут в октябре — Мирзиёев подписал закон

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, предусматривающие перенос выборов главы государства с декабря на октябрь. Документ опубликован на сайте газеты "Народное слово".
"В части второй статьи 117 Конституции Республики Узбекистан слово "декабрь" заменить словом "октябрь", — говорится в тексте закона.
Документ вступает в силу с момента опубликования в СМИ.
Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, будут включаться в список избирателей, независимо от их консульского учета в диппредставительствах, а также получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за границей.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Четвертого декабря 2016-го в стране прошли внеочередные выборы главы государства, победу на которых одержал Мирзиёев, занимавший пост премьер-министра.
Кандидаты в президенты и депутаты парламента в Узбекистане могут выдвигаться только политическими партиями.