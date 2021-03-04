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Абдулазиз Камилов встретился с первым заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь Александром Гурьяновым

Узбекистан и Беларусь подписали План межмидовских консультаций на 2021-2022 годы

МИД Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210304/16128375/Uzbekistan-i-Belarus-podpisali-Plan-mezhmidovskikh-konsultatsiy-na-2021-2022-gody.html

Камилов пригласил белорусскую делегацию на Международную конференцию "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов принял первого замминистра иностранных дел Республики Беларусь Александра Гурьянова, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Абдулазиз Камилов встретился с первым заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Александром Гурьяновым
МИД Узбекистана
Абдулазиз Камилов встретился с первым заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Александром Гурьяновым

Стороны обсудили вопросы многопланового узбекско-белорусского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Обменялись мнениями и по вопросам международной политики и региональной повестки. 

Камилов пригласил белорусскую делегацию на Международную конференцию "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.

Стороны подписали План межмидовских консультаций между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь на 2021-2022 годы.

И сегодня же состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух республик.

© Sputnik / Владимир Федоренко
Зампремьера Беларуси Александр Субботин прибудет в Ташкент в составе делегации

Делегации сторон возглавляли первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев и его белорусский коллега Александр Гурьянов.

На встрече предметно рассмотрели современное состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

Рассмотрены ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

Теги:
МИД Узбекистана, сотрудничество, политические консультации, Узбекистан, Беларусь



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