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Замдиректора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин, архивное фото
© RIA Novosti. Александр Натрускин

Зорин: миграционная политика формирует межнациональные отношения

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О Концепции миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы", который упрощает процедуру получения гражданства РФ.

Член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Зорин прокомментировал изменения в российской миграционной политике.

"Мы не сразу поняли, что вопросы миграции имеют прямое отношение к нашей национальной политике. В концепции государственной национальной политики 1996 года были другие приоритеты", - объясняет эксперт.

По его словам, первые волны миграции по полтора миллиона человек в год не вызывали никаких проблем.

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Фото из личного архива
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"Мы принимали этих людей и помогали им, потому что в основном это были переселенцы, которые в условиях распада Советского Союза оказались за пределами своей исторической родины", - подчеркивает Зорин.  

Однако уже к началу 2000-х годов появились трудовые мигранты, который несли все меньше советских традиций и приносили уже новые постсоветские отношения.

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"Мы к этому были не готовы. Первая наша реакция – перенять политику мультикультурализма. Это была первая попытка осмыслить связь миграционной и национальной политики. Миграция – это очень серьезный фактор регулирования межнациональных отношений. Мы должны понять, что и миграционная политика, и отношения между мигрантами имеют прямое отношение к формированию межнациональных отношений", - заключил Владимир Зорин.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Владимир Путин, Россия, трудовые мигранты, Миграция



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