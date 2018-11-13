Зорин: миграционная политика формирует межнациональные отношения

Член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Зорин прокомментировал изменения в российской миграционной политике.
"Мы не сразу поняли, что вопросы миграции имеют прямое отношение к нашей национальной политике. В концепции государственной национальной политики 1996 года были другие приоритеты", - объясняет эксперт.
По его словам, первые волны миграции по полтора миллиона человек в год не вызывали никаких проблем.
"Мы принимали этих людей и помогали им, потому что в основном это были переселенцы, которые в условиях распада Советского Союза оказались за пределами своей исторической родины", - подчеркивает Зорин.
Однако уже к началу 2000-х годов появились трудовые мигранты, который несли все меньше советских традиций и приносили уже новые постсоветские отношения.
Ставка на мигрантов: Россия идет навстречу иностранцам
"Мы к этому были не готовы. Первая наша реакция – перенять политику мультикультурализма. Это была первая попытка осмыслить связь миграционной и национальной политики. Миграция – это очень серьезный фактор регулирования межнациональных отношений. Мы должны понять, что и миграционная политика, и отношения между мигрантами имеют прямое отношение к формированию межнациональных отношений", - заключил Владимир Зорин.
Подробности слушайте в нашем подкасте.