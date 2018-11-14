Попов о Рогунской ГЭС: риторика Узбекистана смягчилась, но осталась тревога

По словам эксперта, раньше было невозможно даже представить, чтобы делегация из Узбекистана участвовала в любом мероприятии, связанном с Рогунской ГЭС, потому что Ташкент выступал категорически против этого проекта. Сейчас же министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев собирается приехать в Таджикистан на запуск первого агрегата Рогунской ГЭС.

"При Шавкате Мирзиёеве ситуация поменялась, риторика смягчилась. У Узбекистана остается тревога, связанная с дальнейшим развитием этого проекта и использованием этой ГЭС", - уточнил Попов.

Он добавил, что с учетом улучшения отношений двух стран, есть готовность идти на диалог о совместном использовании водных ресурсов.

Рогунская гидроэлектростанция - девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах восточнее Душанбе. По проекту ГЭС состоит из шести агрегатов. Суммарная проектная мощность станции составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии. Запуск первого агрегата намечен на 16 ноября.