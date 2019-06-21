Политолог связал протесты в Тбилиси с Михаилом Саакашвили

Протестная акция в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, прошлой ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. На своем пути протестующие вели себя агрессивно, кидали камни, бутылки, палки в здания и на полицейских. По данным Министерства здравоохранения страны, пострадали 240 человек.
Он считает, что ситуация с депутатом Гавриловым стала лишь поводом для новой политической активности в стиле революции, пишет Sputnik Грузия.
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики и полицейские – видео >>>
Попытки переворота будут происходить в стране до тех пор, пока политический анклав оппозиции будет занят ЕНД, предполагает Атаев. По его мнению, эта партия не перестанет пытаться прийти к власти тем путем, которым сделала это в 2003 году. Тогда был смещен второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, в результате "революции роз" пост президента занял Саакашвили. Другого механизма для ЕНД нет, заключил эксперт.