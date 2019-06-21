15:50 21 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Акция протеста у парламента. Пострадавший в ходе разгона

Минздрав: более 200 человек пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси

REUTERS/Irakli Gedenidze
В мире
Получить короткую ссылку
16 0 0

У здания парламента, где произошли беспорядки, на данный момент продолжают работать правоохранители и эксперты-криминалисты.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. По сообщению Министерства здравоохранения Грузии 240 человек пострадали в результате антиправительственной акции в Тбилиси, передает Sputnik Грузия.

Из них 160 человек являлись участниками акции. Еще 80 полицейских получили травмы различной тяжести в попытках разогнать протестующих.

У здания парламента Грузии в Тбилиси, где произошли беспорядки, на данный момент продолжают работать правоохранители и эксперты-криминалисты.

В Тбилиси тысячи радикалов пытаются прорваться в парламент, здание оцеплено >>>

Периметр территории парламента огражден желтой лентой. Городские службы уже очистили территорию. С места убирали резиновые пули и мусор, который остался на проспекте после акции. У территории парламента повреждены лавочки и плиты.

Sputnik
Акция протеста у здания парламента Грузии

В кремле оперативно отреагировали на ситуацию, назвав произошедшее русофобской провокацией. Как заявил Дмитрий Песков, такие агрессивные проявления не могут не вызывать крайней обеспокоенности и осуждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность за судьбы российских туристов, находящихся в Грузии.

"Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведённая провокаторами толпа не ринется крушить отели? МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии?" - написала Захарова.

Ранее сообщалось, что акция протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления.

Беспорядки в Грузии
© AFP 2018 / VANO SHLAMOV
Будто нажали "спусковой крючок": что произошло этой ночью в Тбилиси

На своем пути протестующие вели себя агрессивно, кидали камни, бутылки, палки в здания и на полицейских. Несколько молодых людей повредили и перевернули автомобиль МВД у здания Филармонии. На данный момент нет точных данных о количестве задержанных.

Протесты, вероятно, продолжатся в пятницу вечером. Оппозиция призывает сторонников снова выйти к зданию парламента.

Теги:
Грузия, Грузия, протесты, протест, беспорядки, Тбилиси



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Резьба по дереву
Как создать шедевр: фоторепортаж из мастерской резьбы по дереву
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики полицейские - видео
Беспорядки в Тбилиси: камни, крики и полицейские - видео
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054