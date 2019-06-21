Минздрав: более 200 человек пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси

У здания парламента, где произошли беспорядки, на данный момент продолжают работать правоохранители и эксперты-криминалисты.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. По сообщению Министерства здравоохранения Грузии 240 человек пострадали в результате антиправительственной акции в Тбилиси, передает Sputnik Грузия.

Из них 160 человек являлись участниками акции. Еще 80 полицейских получили травмы различной тяжести в попытках разогнать протестующих.

У здания парламента Грузии в Тбилиси, где произошли беспорядки, на данный момент продолжают работать правоохранители и эксперты-криминалисты.

В Тбилиси тысячи радикалов пытаются прорваться в парламент, здание оцеплено >>>

Периметр территории парламента огражден желтой лентой. Городские службы уже очистили территорию. С места убирали резиновые пули и мусор, который остался на проспекте после акции. У территории парламента повреждены лавочки и плиты.

Sputnik Акция протеста у здания парламента Грузии

В кремле оперативно отреагировали на ситуацию, назвав произошедшее русофобской провокацией. Как заявил Дмитрий Песков, такие агрессивные проявления не могут не вызывать крайней обеспокоенности и осуждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность за судьбы российских туристов, находящихся в Грузии.

"Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведённая провокаторами толпа не ринется крушить отели? МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии?" - написала Захарова.

Ранее сообщалось, что акция протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления.

На своем пути протестующие вели себя агрессивно, кидали камни, бутылки, палки в здания и на полицейских. Несколько молодых людей повредили и перевернули автомобиль МВД у здания Филармонии. На данный момент нет точных данных о количестве задержанных.

Протесты, вероятно, продолжатся в пятницу вечером. Оппозиция призывает сторонников снова выйти к зданию парламента.