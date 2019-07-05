Анпилогов: Европа может оказаться между молотом и наковальней

Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что Европа должна стать "предохранителем", чтобы остановить США от размещения своих ракет, — это в ее же интересах.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна зеркально ответит на это решение США и тоже приостанавливает участие в договоре. Третьего июля глава государства подписал федеральный закон о приостановлении Договора.

Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в интересах представителей Европы убедить США решить проблему ДРСМД, поскольку она может оказаться между молотом и наковальней.

"Наковальня — это размещенные США на территории Европы системы ПРО, которые могут быть легко перенастроены на использование ракет средней и меньшей дальности", — сказал Анпилогов.

Он отметил: Европе следует понять, что если в этой "наковальне" будет размещено ядерное оружие, то российский "молот" в виде ответных мер станет неизбежностью.

"Все это, конечно, создаст иную геополитическую реальность в Европе, очень некомфортную для европейских стран. Понятно, что здесь Европа должна стать "предохранителем", чтобы остановить США от размещения своих ракет", — добавил Анпилогов.

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