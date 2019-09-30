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Надежда Узунова
© Sputnik / Александр Натрускин

Узунова: со смертью Ширака в политике Франции завершается целая эпоха

Радио
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Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова рассказала о важной роли экс-президента Жака Ширака в политике Франции.

С кончиной Жака Ширака заканчивается целая эпоха в истории французской политики. Такое мнение эксперт Российского института Стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова высказала в эфире радио Sputnik.

26 сентября стало известно, что бывший президент Франции Жак Ширак умер на 87-м году жизни. Он перенес инсульт еще в 2005 году, после чего несколько раз находился на лечении в больнице.

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По словам эксперта, Ширак, как и другой французский лидер – Франсуа Миттеран, считался крупной фигурой в европейской политике.

"Думаю, что Шираку будут посвящены трактаты. Дело в том, что его, скорее всего, можно отнести к уходящему поколению крупных французских политиков", - отметила Узунова.

Говоря о Шираке, Узунова прокомментировала его внешнюю политику, прежде всего, на Ближнем Востоке.

"Именно благодаря тому заделу, который Ширак оставил после себя, сейчас Франция имеет кое-какие позиции на Ближнем Востоке и может там маневрировать", - считает эксперт.

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Жак Ширак находился на посту президента Франции в 1995-2007 годах, после чего отошел от общественно-политической деятельности и жил в своем парижском доме вместе с супругой Бернадет Ширак.

Теги:
президент, Президент, смерть, Франция, Франция, радио, Аудио



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