Злочевский назвал возможную причину подорожания хлеба в Узбекистане

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что причина роста цен может быть связана с неурожаем зерновых в Казахстане.

В середине октября в Узбекистане резко подорожал хлеб: цены выросли сразу на 40% — до 1,4-1,5 тысячи сумов. В понедельник стоимость этого товара снова увеличилась — на 200-300 сумов.

Перед первым подорожанием было принято постановление правительства, согласно которому муку, полученную от переработки пшеницы, приобретенной в рамках государственных закупок, начали продавать всем потребителям исключительно на открытых биржевых торгах с предоплатой 100%.

Кроме того, одна тонна пшеницы на производство муки урожая 2019 года теперь продается по оптовой цене от 1,3 миллиона сумов.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе предположил, что цены на хлеб в Узбекистане выросли из-за неурожая зерновых в Казахстане, который является основным поставщиком сырья на рынок республики.

"Во многих странах такие резкие ценовые колебания приводили к хлебным бунтам, каким-то социальным волнениям. Но произойдет ли это в Узбекистане — затрудняюсь сказать", — отметил Злочевский в эфире Sputnik Узбекистан.

Напомним, ранее Совет фермеров республики обратился к правительству страны с просьбой отказаться от установления закупочных цен на зерно, поскольку это, согласно их позиции, снижает заинтересованность производителей в выращивании зерна.