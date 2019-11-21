Стоянов о том, какие проблемы больше не грозят гостям Узбекистана

Актер, режиссер, продюсер программы "Городок", посол туристического бренда РУз в России Юрий Стоянов рассказал, какие перемены в Узбекистане его поразили.

Узбекистан становится открытой страной, и подтверждение этому можно получить уже в аэропорту, отметил Юрий Стоянов.

"Помню, какой нудной и мучительной процедурой раньше было оформление по прибытии. Прохождение какого-то несметного количества таможенников и пограничников. Сейчас это заняло не более десяти минут. Теперь это норма", — сказал актер в эфире Sputnik Узбекистан.

Он также напомнил, что Узбекистан занял пятое место среди наиболее безопасных стран для одиночного туризма.

"Это значит, что ты ночью можешь выйти и гулять по Ташкенту, или Бухаре, или Самарканду, и все будет замечательно. Что мы и делали с моими друзьями", — сказал Стоянов.

Немаловажное значение для путешественников имеет возможность без проблем обменивать валюту.

"Исчез на рынках "черный обмен", "черный курс". Спокойно можно поменять через банкоматы, в гостиницах, в отелях, в банках - где угодно. Вообще не проблема", — отметил актер.

Несмотря на все перемены, гость заметил, что Узбекистану стоит так же революционно развивать Интернет и его доступность: "у человека должны быть коммуникационные возможности, когда он находится в другой стране".

Напомним, Юрий Стоянов стал послом туристического бренда РУз в России весной 2019 года.

Он не случайный человек для Узбекистана. Мама актера Евгения Леонидовна среди миллионов советских граждан была эвакуирована во время Великой Отечественной войны в Ташкент.