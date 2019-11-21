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Заместитель главного врача Бишкекской городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Жамиля Анакеева рассказала
© Sputnik / Эркин Садыков

Врач-терапевт: из-за отсутствия прививок возвращаются редкие детские болезни

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Sputnik Узбекистан

Какие заболевания возвращаются из-за отказа родителей от прививок, рассказала заместитель главного врача Бишкекской городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Жамиля Анакеева

 

 

Меняется экология, увеличивается число детей, которые с самого начала жизни сильно аллергизированы из-за раннего употребления лекарств и неправильного питания, рассказала заместитель главного врача Бишкекской городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Жамиля Анакеева в диалоге с Sputnik Кыргызстан.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Поэтому врачам-педиатрам сейчас сложно работать, но специалистам все равно нужно вырабатывать индивидуальный подход к каждому ребенку, уверена Анакеева.

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Эксперт напомнила, что во времена СССР вакцинация от вирусных болезней была обязательной.

"Но сейчас возвращаются болезни, которые, как считалось, мы победили. За последний год мы отправили в инфекционную больницу примерно 7 детей с коклюшем. Это заболевание, когда ребенок начинает очень сильно кашлять, буквально до посинения. На это тяжело смотреть. Причем некоторые дети начинают болеть в один-два месяца", - рассказала Анакеева.

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Это происходит из-за того, что старших детей когда-то не привили и они заражают малышей, которые не получили вакцину по возрасту.

Также среди распространенных заболеваний врач назвала паротит и обструкцию дыхательных путей.




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