Кто выигрывает от проекта по запуску агропоездов - ответ эксперта

Руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова рассказывает о том, на какой стадии сейчас находится проект запуска агропоездов из России в Узбекистан и обратно.

Железные дороги России, Узбекистана и Казахстана совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) прорабатывают возможность запуска экспортных агропоездов по территории трех стран.

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Дата подписания соответствующего соглашения пока не озвучена, но в РЭЦ рассчитывают, что уже в начале 2020 года скидка может быть предоставлена.

"Основные грузы, которые планируется поставлять из РФ в Узбекистан - это мясо-молочная и кондитерская продукция. В качестве обратной загрузки рассматриваются поставки плодоовощной продукции, которая пользуется большим спросом в России," - поделилась планами реализации проекта Алевтина Кириллова.

По ее словам, объемы поставок сейчас обсуждаются, но уже на начальном этапе можно говорить о возможных 1-2 поездах продовольствия в месяц, далее это число может увеличиться до 1-2 поездов в неделю.

Специалист рассказала о том, какой стимул для развития экономики всех трех государств несет в себе реализация этого проекта. Какая из стран выиграет больше и сколько средств будет задействовано, какие тарифы и льготы предусмотрены.

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