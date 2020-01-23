Тепловизоры и контроль в самолете: эпидемиолог о мерах против вируса из КНР

Главный специалист Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭБ) Людмила Кудашева рассказала, какие меры принимаются в Узбекистане в связи со вспышкой опасного коронавируса в Китае.
В Китайской народной республике обостряется ситуация в связи со вспышкой опасного коронавируса. В Поднебесной уже введен особый режим в крупном городе Ухань, появляются данные, что карантин также распространен еще на пять населенных пунктов.
Тепловизоры и контроль в самолетах: эпидемиолог о мерах против вируса из КНР
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По словам представителя Агентства СЭБ Узбекистана, в данной ситуации республика, как и большинство стран мира, принимает меры по недопущению завоза вируса из КНР через путешественников.
"В первую очередь, это осмотр всех прибывающих пассажиров с помощью тепловизоров - то есть выявление приезжих с повышенной температурой. Помимо этого, все бортпроводники самолетов еще во время рейса отслеживают состояние пассажиров, а если в самолете окажутся больные, то об этом тут же докладывают в пункт прибытия и там гражданина встречают специалисты. При необходимости человека помещают в специальный эпидемиологический бокс для оказания медпомощи и недопущения распространения вируса", — пояснила Кудашева.
Помимо профилактических мер и мониторинга, в Узбекистане на регулярной основе проводится вакцинация населения по эпидемическим показаниям. В минувшем году за счет государства было привито почти 30 тысяч человек, прежде всего социально уязвимые категории. Всего в настоящее время в республике вакцинацию прошли около 200 тысяч граждан.
В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
Если задержанный не владеет языком, на котором ведется производство, или в момент задержания не может правильно воспринять разъяснение прав из-за алкогольного или наркотического опьянения, предлагается привлекать переводчика, законного представителя или родственника.