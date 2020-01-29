Нарышкин: Зеленский все больше погружается в идеи украинского национализма

Президент Украины Владимир Зеленский на памятных мероприятиях в Польше, посвященных 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим, заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. В Кремле заявили о "категорическом несогласии" с его словами. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Зеленский солидаризируется с "крайне ошибочной" точкой зрения польского руководства, "оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма".

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил: президент Украины становится все более приверженным идеям украинского национализма.

"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года — по географическому направлению главных ударов", — сказал Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В качестве примера он привел Львовскую дивизию, которая была сформирована в Архангельске и получила свое название после того, как освободила этот украинский город.