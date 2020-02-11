Есть ли будущее у электрокаров в Узбекистане — мнение автоэксперта

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В Узбекистане идет развитие инфраструктуры для электрокаров. Однако эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин уверен, что при сегментированном развитии этого вида транспорта массовым в республике он станет еще не скоро.