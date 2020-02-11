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Эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин
© Foto : Из личного архива Пвла Зюзина

Есть ли будущее у электрокаров в Узбекистане — мнение автоэксперта

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200211/13442309/Est-li-buduschee-u-elektrokarov-v-Uzbekistane--mnenie-avtoeksperta.html

В Узбекистане идет развитие инфраструктуры для электрокаров. Однако эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин уверен, что при сегментированном развитии этого вида транспорта массовым в республике он станет еще не скоро.

Республика постепенно внедряет "зеленые" технологии в сферу транспорта, развивая сопутствующую инфраструктуру. Это позитивный и общемировой тренд, однако о массовом использовании электрокаров говорить пока не приходится, уверен российский эксперт.

"В странах, где достаточно природных ресурсов, в первую очередь углеводородного топлива, просто нерентабельно использовать электромобили. Традиционные двигатели внутреннего сгорания еще несколько десятилетий - в массовом использовании. Что касается электромобилей, то они могут быть востребованы, например, в туристическом сегменте на сформированных турмаршрутах", — пояснил Зюзин.

В то же время он добавил, что развитие высокотехнологичных и экологически чистых видов транспорта, безусловно, полезное направление и все развивающиеся страны поддерживают этот мировой тренд.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
электромобиль, Узбекистан



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