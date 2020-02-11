Есть ли будущее у электрокаров в Узбекистане — мнение автоэксперта

"В странах, где достаточно природных ресурсов, в первую очередь углеводородного топлива, просто нерентабельно использовать электромобили. Традиционные двигатели внутреннего сгорания еще несколько десятилетий - в массовом использовании. Что касается электромобилей, то они могут быть востребованы, например, в туристическом сегменте на сформированных турмаршрутах", — пояснил Зюзин.
В то же время он добавил, что развитие высокотехнологичных и экологически чистых видов транспорта, безусловно, полезное направление и все развивающиеся страны поддерживают этот мировой тренд.
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