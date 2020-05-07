На политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды и воспитание молодежи. Только последовательная реализация этой миссии может обеспечить благополучное будущее человечества, защищенное от мировых войн, подчеркнула спикер Совета Федерации.

Радио Матвиенко: новое поколение должно знать о войне всю правду без изъятий

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко обратилась с речью к коллегам в рамках международной видеоконференции, посвященной 75-летию Великой Победы над фашизмом.

"Это наша общая история, она остается таковой и сейчас, спустя 75 лет, когда мы уже независимые суверенные государства. Да, каждый из нас выбрал свой путь развития, но надо помнить, что такая свобода выбора стала в том числе и выбором нашей общей победы. И ни у кого нет права изменять историю и изменять истории", - отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что все страны должны добиться того, чтобы победа над нацизмом в той страшной войне была признана человечеством его всемирным наследием, а памятники бойцам-освободителям - всемирным мемориалом человечества. Воздать достойное героям, спасшим мир от фашизма, - это священный долг.

При этом Матвиенко рассказала, что Комитеты Совфеда согласовали проект обращения российского парламента к мировому сообществу, гражданам России. Документ будет обсуждаться на ближайшем пленарном заседании верхней палаты.

Главная мысль этого обращения о том, что на политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды, за заботу о ветеранах, воспитание молодежи. Только последовательная и честная реализация этой миссии может обеспечить благополучное будущее человечества, защищенное от мировых войн, подчеркнула Спикер Совета Федерации.

"Я призываю сегодня всех коллег по национальным парламентам включиться в совместную работу по сохранению исторической правды для будущих поколений", - заявила Валентина Матвиенко.

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Спикер сообщила, что в России 9 мая в 19.00 после всеобщей минуты молчания люди выйдут на балконы своих квартир с портретами своих предков, героев войны, чтобы спеть песню Победы. Матвиенко призвала жителей других стран присоединиться к этой акции, подчеркнув, что без памяти невозможно гарантировать мир будущим поколениям.