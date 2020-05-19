Политолог: выступая против ВОЗ, Трамп рискует "выстрелить себе в ногу"

Политолог Геворг Мирзаян прокомментировал требования, которые Штаты выдвинули и которые должны быть удовлетворены для того, чтобы американская сторона возобновила финансирование ВОЗ.

Радио Политолог: выступая против ВОЗ, Трамп рискует "выстрелить себе в ногу"

США полностью прекратят финансирование ВОЗ и пересмотрят свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требует американская сторона.

Среди предъявленных требований глава Белого дома Дональд Трамп назвал необходимость того, чтобы ВОЗ "по-настоящему проявила независимость от Китая".

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян назвал все нападки на ВОЗ по поводу ее расположенности к КНР беспочвенными.

По словам эксперта, эта организация не имеет ничего общего с политикой и лишь транслирует информацию, которую получает от официальных властей стран.

"ВОЗ является стандартной ооновской бюрократической организацией, которая не имеет никакой политической воли и просто ретранслирует официальные заявления стран, доверяя им на слово. Это - стандартная позиция ВОЗ", - отметил Мирзаян.

Между тем это не означает, что необходимо прекращать финансирование ВОЗ - единственной глобальной организации в области здравоохранения тогда, когда в мире бушует пандемия COVID-19, считает политолог.

"Это античеловечно, с одной стороны. С другой стороны, это противоречит американским интересам, потому что США, будучи лидером современного мира, должны демонстрировать это лидерство в борьбе с пандемией. Они должны, наоборот, поддерживать ВОЗ, если уж они не хотят сами давать деньги странам, пораженным болезнью. Как это сделал Китай, между прочим", - добавил Мирзаян.

По его мнению, попытки США изолировать международные организации привели к тому, что Китай лишь усилил свое влияние в мире.

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Мирзаян добавил, что глобальное лидерство Соединенных Штатов держится далеко не на американский авианосцах, а на контроле за крупнейшими международными организациями, поэтому, выступая против ВОЗ, Трамп рискует "выстрелить себе в ногу".

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