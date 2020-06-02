Эксперт: отказ Узбекистана от бензина АИ-80 – решение в духе времени

Это правильное решение, оно в духе экономики и реального спроса, считает эксперт. Каких-то глобальных последствий этот факт нести не будет, это качественный рывок и переход страны на новую технику.

Радио Гусев: отказ Узбекистана от бензина АИ-80 – решение в духе времени

По итогам визита председателя правления "Узбекнефтегаза" Мехриддина Абдуллаева на Бухарский нефтеперерабатывающий завод стало известно, что промышленное предприятие планирует полностью отказаться от производства бензина АИ-80.

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Ситуацию прокомментировал вице-президент Независимого топливного союза, генеральный директор ICON Trading Дмитрий Гусев.

"Отказ от производства 80-го бензина это нормальная практика, так как техника, которая работала на этом топливе достаточно давно практически прекратила свое существование. Поэтому, я думаю, что это правильное решение, решение в духе времени, решение в духе экономики и реального спроса. Каких-то глобальных последствий это нести не будет, это качественный рывок, это переход страны на новую технику", - заявил эксперт.

Дмитрий Гусев считает, "решение в духе времени", в первую очередь, указывает на то, что парк техники в Узбекистане обновлен, а сегмент населения, который все еще ездит на старых машинах "не будет обижен". Кроме того, спикер отметил, что топливо можно выпускать, если оно является премиальным, а в случае с бензином АИ-80, его цена останется почти такой же, как и у 92-го.

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