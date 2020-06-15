Алишер Умаров: готов ли Узбекистан к дистанционному образованию

О том, готов ли вуз и Узбекистан к внедрению дистанционного образования и как на это реагируют преподаватели - слушайте в нашем подкасте!

Радио Умаров о дистанционном образовании в вузах Узбекистана

Ректор Ташкентского государственного педагогического университета (бывший первый замминистра народного образования Республики Узбекистан) Алишер Умаров рассказал о главных аспектах в организации дистанционного обучения: высокоскоростной интернет, методика преподавания, программа, квалификация учителей, гаджеты.

"Наша страна в общем рейтинге фиксированного интернета занимает 95 место из 176 стран. На сегодняшний день скорость фиксированного интернета в Узбекистане выросла до 30 МБ в секунду. Это достаточно хорошая скорость для того, чтобы уже переходить на дистанционный формат образования", - говорит Умаров.

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По его словам, сейчас рынок полон разнообразных гаджетов, но при переходе на дистанционное образование, они не все доступны по цене.

"Наши студенты, которые находятся на дистанционном образовании, имеют возможность обратиться в Центры информационно-коммуникационных технологий и коворкинг-центров. Также сейчас открывается много IT-центров", - добавил ректор.

Минусы, по мнению Умарова, тоже есть. Например, технические неполадки, которые возникают в процессе уроков из-за нестабильного Интернета, а также ограниченность тарифов. Однако в этом случае мобильные операторы республики пошли навстречу и начали создавать специальные дисконтные тарифы.

"Методика дистанционного образования имеет достаточно большую разницу с традиционным. Недавно мы проводили опрос о развитии онлайн-среды в условиях коронавируса, который показал, что преподаватели были не сразу готовы к переменам. Хоть они и испытали дискомфорт, но в конце все прошли обучение и получили сертификаты о прохождении компьютерной грамотности", - продолжает Умаров.

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Студенты также были обескуражены: у них был спад мотивации к обучению, но постепенно втянулись и начали показывать хорошие результаты, добавил он.

"Были и те, кто хотел схитрить, сказав, что в его кишлаке нет интернета или вообще гаджета. Но преподаватели предложили новый формат: организация досуга и специальных встреч. Мы организовали встречи со звездами мировой эстрады. Естественно, все заинтересовались. Как раз после чего и выяснилось, что Интернетом покрыты почти все те места жительства, в которых находились на время карантина наши студенты", - заключил он.

На данный момент в Ташкентском государственном педагогическом университете идет работа по 11 направлениям обучения. Создаются программы, учитывающие переход на дистанционное образование: биология, история, информатика, изобразительное искусство, музыкальное образование.

"Я думаю, что дистанционное образование найдет свою дорогу, если мы все вместе сможем вывести это на новый формат", - добавил Умаров.