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Машраб Мадрахимов - ведущий специалист представительства Агентства по внешней трудовой миграции
© Foto : Из личного архива Машраба Мадрахимова

Мигранты из Узбекистана получают уникальную возможность обучиться — эксперт

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200922/15031268/Migranty-iz-Uzbekistana-poluchayut-unikalnuyu-vozmozhnost-obuchitsya---ekspert.html

Ведущий специалист представительства Агентства по внешней трудовой миграции Машраб Мадрахимов рассказал об обучении мигрантов, инициированном Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана совместно с Worldskills Russia и РУДН.

Радио
Мигранты из Узбекистана получают уникальную возможность обучиться - эксперт

Глава государства подписал постановление, которое предусматривает создание системы безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции. Накануне в Москве стартовали профессиональные курсы, в ходе которых мигранты из Узбекистана смогут получить практические и теоретические знания, а также улучшить свое знание русского языка.

Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

По словам ведущего специалиста представительства Агентства по внешней трудовой миграции, это уникальная практика, когда государство за свой счет обучает сограждан, отправившихся на заработки за границу.

Курсы проводятся бесплатно, кроме того, для мигрантов организовано питание, проживание и, в случае необходимости, транспортировка, рассказал Машраб Мадрахимов.

"Обучение позволит значительно повысить стоимость мигрантов на рынке труда в качестве специалистов, что позволит увеличить уровень их дохода и уровень качества жизни", – отметил спикер.

Напомним, в числе организаторов образовательных курсов - Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в сотрудничестве с Worldskills Russia и Российским университетом дружбы народов (РУДН).

В рамках проекта в пяти городах РФ - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске - будут организованы бесплатные ежедневные месячные и двухмесячные курсы по изучению русского языка и освоению профессий, востребованных на российском рынке труда.

 

Теги:
сотрудничество, Россия, Узбекистан, трудовые мигранты



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