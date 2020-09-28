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Сергей Маркедонов

Армения и Азербайджан к дипломатическому формату добавляют силовой — Маркедонов

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200928/15071500.html

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов прокомментировал ситуацию, происходящую в Нагорном Карабахе.

Радио
Армения и Азербайджан к дипломатическому формату добавляют силовой — Маркедонов
Если говорить о военном качестве противостояния, то его можно назвать локальной гонкой вооружений как в сфере закупок, так и в сфере собственных разработок, сказал Сергей Маркедонов в эфире радио Sputnik.

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"В последние годы мы видим попытки к дипломатическому формату добавить силовой", - отметил спикер.

По словам эксперта, раньше действовал "карабахский маятник", когда некая эскалация заканчивалась примирением и переговорным раундом, во время которого стороны практически ничего не достигали.
Полковник в отставке, военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Как считает Маркедонов, в связи со складывающейся ситуацией, стороны могут начать "тактику откусывания небольших территорий" для символической демонстрации процесса деоккупации.

Азербайджан проводит более активную политику, так как чувствует себя проигравшим, и его не устраивает статус-кво, заявил политолог. Далее специалист пояснил, что Армению ситуация удовлетворяет, ведь, чем дольше территория не контролируется Баку, тем больше формируется привычка, что она ему и не принадлежит.

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Для Азербайджана очень важно информационное освещение конфликта, добавил Маркедонов. Огромным минусом эксперт назвал то, что в результате такой политики дипломатический формат может уйти, а обеим странам очень важно его сохранить.

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Теги:
Конфликт, Армения, Азербайджан



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