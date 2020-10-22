Автоэксперт: необходимо создать правильный инвестклимат для автопроизводителей

Радио Автоэксперт: необходимо создать правильный инвестклимат для автопроизводителей

Шавкат Мирзиёев поручил привлечь международных экспертов и разработать стратегию развития отечественной автомобильной промышленности. Он также отметил необходимость довести в IV квартале производство автомобилей до 62 тысяч, осуществить экспорт на 165 миллионов долларов, а также начать реализацию комплектующих и запчастей на внешнем рынке.

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Эта цель, считает автоэксперт, должна быть подкреплена механизмами, которые будут стимулировать либо спрос внутри страны, либо будут способствовать тому, чтобы эти автомобили хорошо продавались на зарубежных рынках. Но это больше забота не государства, а той компании, которая эти машины производит.

"Цель эта реальна и достижима. Потому что машины под брендом Chevrolet, которые производятся в Узбекистане, пользуются как в Узбекистане неплохим спросом, так они востребованы в России и некоторых других сопредельных государствах", - отметил эксперт.

По словам спикер, если наладить нормальные условия не только для выпуска авто, но и для продажи и экспорта, то эта цель вполне реальна.

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Почему ставится такая цель? Потому что автопромышленность является локомотивом экономики страны. Одно место на автомобильном конвейере создает от четырех до восьми мест в смежных отраслях. Поэтому как только увеличивается емкость автомобильного завода, - улучшается ситуация с трудоустройством граждан.