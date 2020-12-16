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Специальный представитель правительства КР по делам в Евразийском экономическом союзе Алмаз Сазбаков
Sputnik / Табылды Кадырбеков

Сазбаков рассказал о плюсах при возможном вступлении Узбекистана в ЕАЭС

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Специальный представитель правительства КР по делам в Евразийском экономическом союзе Алмаз Сазбаков рассказал, составят ли конкуренцию узбекские трудовые мигранты выходцам из соседних стран с получением статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Радио
Сазбаков рассказал о плюсах при возможном вступлении Узбекистана в ЕАЭС

По словам эксперта, возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС имеет для экономических интересов Кыргызстана как преимущества, так и риски в плане конкуренции.

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"На сегодняшний день узбекские мигранты работают как в РФ, так и в Казахстане, и они готовы на те условия, которые были у нас же до вступления в союз", - говорит Сазбаков в беседе на радио Sputnik Кыргызстан.

Однако с новым преобразованием условия их пребывания станут намного лучше, и, возможно, произойдет какое-то увеличение притока узбекистанских трудовых переселенцев в процентном соотношении, добавил специалист.

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© Пресс-служба президента Узбекистана
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Как считает представитель правительства КР, у трудящихся кыргызстанцев уже есть свои определенные занятые ниши в представленных выше странах, поэтому переживания по поводу большой конкуренции и лишения работы далеки от реальности.

"В определенных сегментах Узбекистан нам конкурент, хотя не только нам, но и Казахстану, и Армении, и Беларуси. Бояться — не дело, надо работать. Готовиться нужно к открытию новых рынков, и Узбекистан является самым большим рынком Средней Азии. Это возможность для наших предприятий, хотя соседняя страна и так многое импортирует из Кыргызстана. А если будут единое, гармонизированное пространство, единые технические регламенты, решатся многие вопросы об экспорте, которые сейчас непонятны. Это сигнал для производителей не только на юге, но и на севере. Например, много нашей молочной продукции уходит в Казахстан, и Узбекистан тоже отличный рынок", — объясняет эксперт.

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Кыргызстан — маленькое, но мобильное государство, и отечественный бизнес может быстро перестроиться под новые условия, заключил Сазбаков.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Кыргызстан, трудовые мигранты, Мигранты, мнение эксперта, ЕАЭС, Узбекистан



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