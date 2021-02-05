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Владимир Круглый.
© Sputnik / EVGENY ODINOKOV

Круглый: вакцина должна рассматриваться как спасение, а не принуждение

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Sputnik Узбекистан
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Как в кратчайшие сроки победить пандемию, и почему не совсем правы те, кто скептически относится к перспективе массовой иммунизации рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Радио
Круглый: только массовая вакцинация может остановить распространение эпидемии COVID-19

Разработано уже несколько вакцин, ученые нашли действенный способ остановить распространение коронавируса, однако заявления тех, кто сомневается в безопасности такого метода борьбы с вирусом, продолжают звучать по всему миру. 

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А тем временем пандемия продолжает свой ход в ряде европейских стран, которые снова вводят карантинные ограничения дабы не допустить очередной волны.

Почему не совсем правы те, кто выступает против вакцинации, и что такое "карантинная усталость"? Об этом по итогам обсуждения в рамках ПАСЕ проблем борьбы с коронавирусом, а также перспектив вакцинации рассказал в интервью Sputnik Молдова член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"Вакцинация должна рассматриваться как спасение, а не как принуждение или обязанность. Это возможность как для каждого человека предотвратить заболевание коронавирусом, так и остановить пандемию", – заявил медик.

При этом нельзя забывать о международном сотрудничестве в вопросах вакцинации населения разных стран, речь, в частности, о разработке, тестировании и распределении иммунопрепаратов, отметил спикер. Он подтвердил позицию международной структуры COVAX, о том, что распределение вакцин по миру должно быть справедливым.

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Как известно, вирус не знает границ, и если вакцинировать только определенные страны или категории людей, то это не поможет предотвратить дальнейшее распространение эпидемии.




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