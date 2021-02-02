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Вакцинация в Узбекистане

Сотрудники ГУВД Ташкента приняли участие в испытаниях китайской вакцины

Министерство инновационного развития Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15915892/Sotrudniki-GUVD-Tashkenta-prinyali-uchastie-v-ispytaniyakh-kitayskoy-vaktsiny.html

Известно, что прививку уже получил первый замначальника ГУВД Ташкента полковник Мухиддин Жураев. В настоящее время власти Узбекистана продолжают вести переговоры с российским производителем вакцины от COVID-19 о закупке препарата "Спутник V".

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Личный состав столичного ГУВД принял участие в 3-й фазе тестирования китайской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в Управлении внутренних дел.

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Известно, что прививку уже получил первый замначальника ГУВД Ташкента полковник Мухиддин Жураев.

Сейчас клинические испытания рекомбинантной вакцины производства компании Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical проводятся Центром передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения.
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
© Sputnik
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В настоящее время власти Узбекистана продолжают вести переговоры с российским производителем вакцины от COVID-19 о закупке препарата "Спутник V". Ранее глава СЭС Адхам Бахромов заявлял, что прорабатывается вопрос поставки в республику 100 тысяч доз вакцины.

В свою очередь замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев сообщал, что в данный момент узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией вакцины "Спутник V" и намерена локализовать ее производство в стране. В частности, разработана дорожная карта по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медперсонала для работы с вакциной "Спутник V". Документ был направлен в РФ для дальнейшего подписания.

Теги:
Россия, Узбекистан, Китай, вакцина "Спутник V", вакцинация, Вакцина



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