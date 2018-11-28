На новогодние каникулы со скидкой: Uzairways предлагает бонусы

НАК запустила скидки на билеты в период праздников от 30 до 50 процентов.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" сообщила о предоставлении пассажирам новогодних скидок.

"В период с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года на всех внутриреспубликанских рейсах будут действовать скидки", - говорится в сообщении пресс-службы Uzairways.

Индивидуальным пассажирам ­предоставляется скидка в 30%, туристическим группам (пять и более человек), школьникам, студентам колледжей, лицеев и вузов, учащимся и слушателям специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз и других ведомств – 40%.

"Узбекистон хаво йуллари" идет на рекорд по количеству пассажиров >>>

Семьи (двое и более человек - муж и жена; муж, жена и их дети до 18 лет; отец или мать с детьми до 18 лет) могут рассчитывать на скидку в 50%. Пенсионерам и лицам с инвалидностью также предоставляется скидка в 50%.

Также скидку в 50% получат участники войны 1941-1945 годов и приравненные к ним лица, труженики тыла и участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Отметим, что власти Узбекистана всерьез занялись развитием туристического бизнеса в стране.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Революционные меры: на что готов Узбекистан ради миллионов туристов

Так, планируется довести доходы от туризма до двух миллиардов долларов в год до 2025 года. Для достижения этой впечатляющей цифры планируется провести масштабную реформу – начиная от ликвидации монополии национальной авиакомпании и заканчивая масштабными изменениями законов.

Ранее стало известно, что Узбекистан вошел в число лучших стран для приключений в 2019 году. Он оказался в списке на втором месте после Японии. Составители рейтинга отметили, что республика смягчила требования для въезда иностранных туристов.

Кроме того, Узбекистан впервые возглавил рейтинг самых популярных направлений на Новый год среди россиян. Примечательно, что в прошлом году республика занимала в этом списке лишь седьмую строчку.