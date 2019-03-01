Узбекистан продолжает добиваться отмены текстильного "бойкота"

По итогам визита в США вице-премьера Танзилы Нарбаевой в начале февраля с инициатором бойкота - международной коалицией Cotton Campaign - была достигнута договоренность о разработке "дорожной карты" для его отмены.

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Власти Узбекистана продолжат принимать меры, чтобы добиться отмены бойкота международными компаниями узбекского текстиля, в том числе ратифицируя конвенции Международной организации труда (МОТ), заявил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов.

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Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил закон о ратификации конвенции МОТ №144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм. Документ, принятый в Женеве 21 июня 1976 года, предусматривает обязанности страны обеспечивать эффективные консультации между представителями правительства, предпринимателей и трудящихся по вопросам, относящимся к деятельности МОТ.

"Узбекистан для защиты своих интересов намерен снова и снова предпринимать меры для отмены текстильного бойкота", - сказал Мухитдинов в пятницу в Сенате, комментируя принятый документ.

По его оценке, в этом поможет ратификация конвенции МОТ №144.

Мухитдинов напомнил, что по итогам визита в США вице-премьера Танзилы Нарбаевой в начале февраля с инициатором бойкота - международной коалицией Cotton Campaign - была достигнута договоренность о разработке "дорожной карты" для его отмены.

"Они использовали слово "прогресс", но вместе с тем сообщили, что пока не готовы снять бойкот", - добавил первый замминистра.

"Ратификация послужит сигналом для международных текстильных компаний, крупных брендов и производителей одежды, присоединившихся к бойкоту, но меняющих свои взгляды под влиянием реформ в Узбекистане", - добавил Мухитдинов.

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Cotton Campaign, в которую входят трудовые и правозащитные НПО, деловые и инвестиционные компании, в 2013 году организовала движение по бойкоту текстильной продукции Узбекистана из-за использования, по ее мнению, детского и принудительного труда при сборе хлопка в стране. К бойкоту присоединились многие известные мировые бренды одежды — Nike, Zara, GAP, Levi's, H&M, UNIQLO и ряд других.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с МОТ. В феврале 2018 года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно. В свою очередь, Cotton Campaign не согласилась с оценкой МОТ и в своем мониторинге указала на продолжающееся систематическое использование принудительного труда.