Чтобы на чужбине не рожать: замглавы Минздрава об аборте и детях из пробирки

Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова объяснила, что даст гражданам закон об охране репродуктивного здоровья, а также какие гарантии получит население после внедрения его в практику.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об охране репродуктивного здоровья граждан".

Корреспондент Sputnik Узбекистан обратился к замминистра здравоохранения Эльмире Баситхановой с просьбой рассказать, что означает для простых узбекистанцев появление закона.

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По ее словам, это был один из самых ожидаемых законов, поскольку именно он будет подробно регулировать все вопросы охраны репродуктивного здоровья.

Сегодня в каждой многопрофильной поликлинике, в семейных поликлиниках открыты женские консультации, центры здоровья девочек, комнаты пренатального скрининга. Этот факт президент даже озвучил во время поздравления женщин 7 марта, поскольку это очень важно и направлено на обеспечение репродуктивного здоровья, сказала Баситханова.

Сегодня в республике появились, помимо роддомов, перинатальные центры с более высоким уровнем оказания медпомощи. Там помогают беременным женщинам с патологиями, с отягощенным течением беременности и так далее.

Замминистра отметила, что в законе подняты две очень важные темы – тема искусственного прерывания беременности, вопросы контрацепции и вспомогательных репродуктивных технологий.

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"По согласию и требованию женщины можно будет прервать беременность – на сроке до 12 недель. При наличии медицинских показателей, угрожающих ее жизни, этот срок не ограничен. При этом медучреждения обязаны рассказать женщине обо всех негативных последствиях для нее и ее здоровья в случае принятия решения в пользу аборта", - объяснила представитель Минздрава.

Эльмира Баситханова рассказала, что в некоторых случаях пациентка принимает решение самостоятельно, хотя порой сделать это очень сложно. Например, был случай с пациенткой с врожденным пороком сердца, которая была беременна в пятый раз. У них с мужем уже было четыре дочери, а в этот раз они ждали мальчика. Однако врачи говорили, что ей рожать нельзя по состоянию здоровья. Но женщина заявила, что готова умереть, но родить этого малыша-мальчика для своей семьи.

ЭКО-беременность и врачебная тайна

Врач коснулась также пункта закона о соблюдении врачебной тайны – как в случае с прерыванием беременности, так и в случае с применением экстракорпорального оплодотворения.

Проект закона готовился экспертами Минздрава и узкими специалистами, отметила она, подчеркнув, что любые упоминания о том, кто, где и почему воспользовался помощью таких вспомогательных репродуктивных технологий, станут нарушением закона.

По словам Баситхановой, внесено предложение периодически проводить мониторинг клиник, в которых проводятся процедуры ЭКО, по пунктам: по медперсоналу, по состоянию помещений, по обследованиям, по документации, даже по температурному режиму. В случае выявления ошибок деятельность учреждения будет прекращена либо на определенный срок, либо навсегда.

Запретив вспомогательные репродуктивные технологии, мы нарушили бы несколько аспектов, например, мы препятствовали бы развитию науки, объяснила врач. Теперь же генетики, эмбриологи будут работать, а наука начнет развиваться.

К тому же власти намерены прекратить практику, когда женщины выезжали за рубеж с целью сделать там ЭКО.

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Решится экономический вопрос для семей, так как делать ЭКО за границей дорого, а теперь узбекистанкам представится возможность воспользоваться помощью специалистов прямо в республике и в ряде случаев на льготных основах.

"Хочу добавить, что закон о репродуктивном здоровье – это не только экстракорпоральное оплодотворение, это очень важная и обширная область медицины. Ведь рождение ребенка – это не только вопрос беременной женщины, но это вопрос здоровья человека с самого его рождения до периода беременности. Поэтому репродуктивное здоровье начинается с рождения человека!", - подчеркнула замминистра.

Дочки-матери и не только

Чиновница резюмировала, что в конечном итоге самым главным является повышение культуры в области репродуктивного здоровья населения. Гражданам надо помнить, что им самим необходимо сохранять здоровье свое и своих детей. Не нужно строить больницу в каждой махалле и ставить врача у каждого дома. Нужно меньше болеть. А как этого добиться? Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, нормально питаться – работать над собой.