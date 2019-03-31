Узбекские школьники получили в подарок книги от нефтяников и газовиков

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Руководители 120 предприятий и организаций АО "Узбекнефтегаз" поддержали акцию по передаче книг в школы республики, сообщили в пресс-службе.

Всего в учебные заведения всех регионов республики уже передано более 17 тысяч книг, акция продолжается.

© Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" Руководители АО "Узбекнефтегаз" передали в библиотечный фонд 330 общеобразовательных школ страны свыше 17 тысяч книг

Как отметили в компании, часть литературы была отобрана из личных библиотек руководителей АО "Узбекнефтегаз" и его структурных подразделений. В том числе лучшие образцы узбекской национальной и мировой классики. В списке переданных книг есть и учебные пособия, техническая и справочная литература, необходимые для подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли Узбекистана.

© Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" Руководители АО "Узбекнефтегаз" передали в библиотечный фонд 330 общеобразовательных школ страны свыше 17 тысяч книг

Напомним, 19 марта под председательством президента Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения книг среди молодежи.

"Давайте мы, руководители, начиная с премьер-министра, главы районов, депутаты, сами проявим инициативу и подарим по 10-20 книг в школы, где учились, в районные библиотеки. Не надо ждать, когда это сделает кто-то. Не все, к сожалению, читают книги, но большей части молодежи они очень нужны", — сказал глава государства.

Инициативу Мирзиёева поддержали многие чиновники, в том числе министр народного образования Шерзод Шерматов, известные в стране артисты и молодые звезды узбекской эстрады.