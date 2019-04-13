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Первый президент Узбекистана Ислам Каримов

"Лидер экстремальной эпохи": что говорил Чингиз Айтматов об Исламе Каримове

© Пресс-служба президента
Общество
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По мнению народного писателя Кыргызстана Каримов сумел породить в узбекистанском обществе стабильность и уверенность, поставить перед народом большие цели и задачи.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Фонд Ислама Каримова опубликовал слова, сказанные когда-то писатель Чингиз Айтматов.

"О таком человеке – президенте Узбекистана Каримове - трудно судить вне контекста, вне состояния переживаемой эпохи, иначе говоря, вне тех актуальных проблем и кризисных явлений, в стихии которых слагается картина современной действительности", - говорил народный писатель Кыргызстана.

По мнению Айтматова, Ислам Каримов - лидер экстремальной эпохи, и в том его значимость, и в том ценность его опыта.

Фото: Фонд имени Ислама Каримова
Ислам Каримов и Чингиз Айтматов

"В этот неустойчивый смутный постперестроечный период он сумел породить в узбекистанском обществе стабильность и уверенность, поставить перед народом большие цели и задачи, возвышающие нацию в собственных глазах", - приводит Фонд слова писателя.

Отметим, что Фонд имени Ислама Каримова периодически публикует редкие кадры из жизни первого президента Узбекистана, которые рассказывают о годах его работы и личной жизни.

Видео того, как прошло празднование Навруза в далеком 1993 году, в котором принял участие Ислам Каримов, можно увидеть здесь >>>

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О встрече первого президента Узбекистана с супругой президента США Хиллари Клинтон в Узбекистане в ноябре 1997 года можно почитать здесь >>>

 

 

 

Теги:
Ислам Каримов, Чингиз Айтматов



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