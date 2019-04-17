Взятка канцелярскими товарами: оперативники арестовали сотрудницу ЗАГСа

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали заведующую отдела ЗАГС Ургенчского района, сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Женщина пользуясь служебным положением, получила канцелярские товары на сумму 300 тысяч сумов и 100 тысяч сумов за изменение фамилии одной из гражданок. Но этого ей оказалось недостаточно и она потребовала еще 500 тысяч сумов за ту же самую услугу.

© Sputnik / Антон Денисов Борьба с коррупцией в Узбекистане: прогресс есть

Подозреваемую задержали с вещественными доказательствами. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "получение взятки ответственным должностным лицом" Уголовного кодекса Республики Узбекистан и сейчас ведутся следственные действия.

Напомним, что скоро в Ташкенте пройдет форум Tashkent Law Spring. Участники обсудят, в частности, вопросы снижения степени вмешательства государства в экономику, противодействия коррупции, обеспечения открытости и прозрачности правительства. Мероприятие организует Министерство юстиции Узбекистана совместно с несколькими партнерами.

Ранее, организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам мониторинга отметила прогресс Узбекистана по всем рекомендациям в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.