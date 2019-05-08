Суд вынес окончательный приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости.

Судом было установлено совершение обвиняемыми умышленного нанесения лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

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Обвинительный приговор зачитывали более часа. Суд не усматривает никакого сговора в совершении преступлений. Судья заявила, что все обвиняемые заслуживают реального срока. Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима. Мамаев - 1 год и 5 месяцев. Футболисты будут отбывать наказание с учетом их нахождения в СИЗО.

Прокурор Светлана Тарасова запрашивала именно такие меры в качестве наказания для подсудимых.

Без учета будущих апелляций и с учетом времени проведенного в СИЗО, Кокорин проведет в колонии 7,5 месяцев, а Мамаев - 6,5.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

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Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября 2018 года стали участниками сразу нескольких конфликтов в центре столицы. Сначала компания друзей избила на улице водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука в ходе перебранки. Потом у молодых людей произошел конфликт в кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

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В ожидании приговора арестованный российский футболист Павел Мамаев забил 7 из 15 голов в первом в истории России футбольном матче в СИЗО.

Второй фигурант дела Александр Кокорин написал открытое письмо, адресованное болельщикам, коллегам по клубу и тренерам, с извинениями за свое поведение и с просьбой освободить его.