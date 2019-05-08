Суд вынес окончательный приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости.
Судом было установлено совершение обвиняемыми умышленного нанесения лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Прокурор Светлана Тарасова запрашивала именно такие меры в качестве наказания для подсудимых.
Без учета будущих апелляций и с учетом времени проведенного в СИЗО, Кокорин проведет в колонии 7,5 месяцев, а Мамаев - 6,5.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Мамаев и Кокорин готовы выступить против тюремных охранников>>>
Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября 2018 года стали участниками сразу нескольких конфликтов в центре столицы. Сначала компания друзей избила на улице водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука в ходе перебранки. Потом у молодых людей произошел конфликт в кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.
В ожидании приговора арестованный российский футболист Павел Мамаев забил 7 из 15 голов в первом в истории России футбольном матче в СИЗО.
Второй фигурант дела Александр Кокорин написал открытое письмо, адресованное болельщикам, коллегам по клубу и тренерам, с извинениями за свое поведение и с просьбой освободить его.