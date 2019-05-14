Вступительные экзамены - 2019: что изменилось

Приближается время выпускных экзаменов в школах и вступительных в высшие учебные заведения страны. Sputnik Узбекистан решил разобраться, какие нововведения ожидают молодых людей начиная с этого учебного года и каков новый порядок поступления в местные вузы.

ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Изменения при приеме в вузы предусмотрены постановлением президента Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по совершенствованию системы приема в высшие образовательные учреждения через тестовые испытания".

В числе важнейших изменений – возможность подать документы сразу в три вуза, которые нужно выбрать в порядке приоритетности. На первом месте указывается образовательное учреждение, куда абитуриент хочет поступить больше всего, и далее по убыванию.

Документы будут приниматься в центрах госуслуг или через Единый портал my.gov.uz, без необходимости приезжать в сам вуз. Это позволит сэкономить время и деньги как абитуриентам, так и их родителям. При этом заявки можно будет подавать независимо от места жительства.

Для абитуриентов, прошедших срочную военную службу и имеющих рекомендации командования воинских частей, будут выделять отдельные квоты. Напомним, что сегодня отслужившие в армии получают прибавку в размере 50% от набранных баллов и поступают в рамках общего конкурса. Ранее заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов отмечал, что такой порядок ущемляет права девушек и абитуриентов в целом.

Что касается сроков проведения экзаменов, то они будут проходить в июле-августе. Напомним, ранее вступительные испытания проходили в период с 1 по 15 августа. Абитуриент сможет узнать результаты уже на следующий день, а итоги конкурса (поступил или нет) объявят в течение недели после окончания всех тестовых испытаний. Раньше результатов приходилось ждать до трех недель.

С учащихся, которые будут поступать в вузы через год и более после окончания школы, планируется взимать специальный сбор. Его сумма составит половину минимального размера заработной платы (101 365 сумов). При этом для выпускников текущего учебного года, а также детей-сирот и инвалидов 1-2-й групп тестовые испытания останутся бесплатными.

По словам директора Государственного центра тестирования Маджида Каримова, 80% полученных средств будут направлены на закупку оборудования, необходимого для организации процесса тестирования (камер видеонаблюдения, сенсоров и металлодетекторов). Остальные средства пойдут на финансирование аренды помещений, оборудования их кондиционерами, организацию мониторинга и другие расходы.

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Начиная со следующего учебного года тесты разделят на два блока. В первый войдут родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика и история Узбекистана. Задания по узбекскому и каракалпакскому языкам будут только на латинице. По словам авторов документа, вопросы будут очень простыми, они рассчитаны на базовое образование.

Во второй блок войдут два предмета по выбранному направлению.

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Сейчас школьники сдают только два основных теста, в результате чего знания в других областях у них сильно хромают.

Во многих зарубежных странах вступительные экзамены в вузы состоят из четырех-пяти предметов. В связи с этим планируется также увеличить количество предметов начиная с 2020-2021 учебного года, заявил Каримов.

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