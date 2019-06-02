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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев указал на недостаточный уровень пропаганды чтения

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Президент республики посетил библиотеку в Экопарке культуры и просветительства в Букинском районе.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Экопарк культуры и просветительства в Букинском районе указал на недостаточный уровень пропаганды чтения в республике.

По данным пресс-службы президента, экопарк был создан в рамках реализации пяти инициатив главы государства. Там оборудованы специальные арены для киберспорта и компьютерных игр, крытый амфитеатр, есть кафе, уголки для чтения, библиотека. Шавкат Мирзиёев побывал в ней.

"Доставка книг в регионы — хорошо, однако недостаточен уровень пропаганды чтения. Необходимо приобщать наших детей к чтению с детсадовского возраста, начальных классов, воспитывать в них любовь к книге. Только тогда в нашем обществе утвердится читательская культура, люди вернутся к книге", — сказал Мирзиёев.

Он указал на необходимость разработки совместно с Национальной библиотекой Узбекистана научно обоснованной методики пропаганды чтения, а также списков литературы по возрастам.

Библиотека в Экопарке культуры и просветительства в Букинском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Библиотека в Экопарке культуры и просветительства в Букинском районе

"Даны поручения по организации в парке культурных мероприятий и соревнований между махаллями, содержательных летних каникул молодежи", — отмечается в публикации.

Экопарк культуры и просветительства в Букинском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Экопарк культуры и просветительства в Букинском районе

Напомним, в марте Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения книг среди молодежи.

"Давайте мы, руководители, начиная с премьер-министра, главы районов, депутаты, сами проявим инициативу и подарим по 10-20 книг в школы, где учились, в районные библиотеки. Не надо ждать, когда это сделает кто-то. Не все, к сожалению, читают книги, но большей части молодежи они очень нужны", — сказал глава государства.

Его инициативу поддержали многие чиновники, в том числе министр народного образования Шерзод Шерматов, а также — руководители 120 предприятий и организаций АО "Узбекнефтегаз", известные артисты.

Пять инициатив президента охватывают основные вопросы для будущего развития государства: повышение интереса молодежи к искусству, физическая закалка молодежи, повышение навыков населения в работе с ИКТ, повышение духовности молодежи и пропаганда чтения, создание новых рабочих мест для женщин.

Теги:
Узбекистан, Книги, Образование, дети, чтение, Шавкат Мирзиёев



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