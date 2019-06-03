Узбекистан поднялся в международном рейтинге по качеству жизни детей

Узбекистан обогнал Таджикистан и Кыргызстан, а самое лучшее качество жизни у детей в Сингапуре и Швеции.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Согласно данным международного рейтинга Save The Children, качество жизни детей в Узбекистане улучшилось, обогнав в рейтинге Таджикистан (90 место) и Кыргызстан (94 место).

По результатам рейтинга, качество жизни детишек поднялось на целых 98 пунктов с 789 до 887 баллов.

Данный список, в котором Узбекистан занял 72 место, составляется с учетом факторов, которые приводят к преждевременному завершению детства: браки несовершеннолетних, ранние беременности, детскую смертность и использование детского труда.

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Узбекистан обогнали Россия (38 место), Казахстан (40 место), Украина (42 место) и Туркменистан (67 место). США и Китай достигли успехов - обе страны оказались на 36 месте.

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На первом месте расположился Сингапур. Далее, в числе лидеров, Швеция, Финляндия, Норвегия, Словения, Германия, Ирландия, Италия, Южная Корея и Бельгия.

Согласно данным рейтинга, общая ситуация с качеством жизни детей стала лучше в 173 из 176 стран в сравнении с 2000-м годом.

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В 2019 году мировому сообществу удалось добиться снижения детской смертности на 4,4 миллиона в год, повысить число детей, которые ходят в школу на 115 миллионов, и предотвратить 11 миллионов ранних браков.